SNS entrega remozamiento y ampliación Centro Diagnóstico Lotes y Servicios y CPN Los Guandules I

Compartela

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, entregó este viernes los trabajos de remozamiento y ampliación del Centro Clínico y Diagnóstico Lotes y Servicios, en Sabana Perdida y del Centro de Primer Nivel Los Guandules I, en el Distrito Nacional.

Ambas obras forman parte del programa de fortalecimiento de la red del Primer Nivel de Atención y buscan mejorar las condiciones de acceso a los servicios esenciales en comunidades de alta demanda poblacional.

Centro Clínico y Diagnóstico Lotes y Servicios – Sabana Perdida

El centro, que impacta directamente a una población cercana a 200,000 habitantes, recibió una intervención integral con una inversión total de RD$29,197,928.86, que incluyó remozamiento y equipamiento.

Las áreas habilitadas comprenden triaje y urgencias, vacunación, farmacia, consultorios de pediatría, ginecología, cardiología, planificación familiar, dos consultorios polivalentes, odontología, toma de muestras, laboratorio, sonografía, Unidad de Tuberculosis, Servicios de Atención Integral (SAI), áreas administrativas y de servicios, además de un espacio destinado a Promese.

Durante la entrega, el director del SNS, Mario Lama, destacó que “Hoy continuamos fortaleciendo todas las áreas del sistema público de atención y entregando centros capaces de resolver hasta el 80% de las necesidades de salud de sus comunidades”.

Sobre la importancia del Primer Nivel de Atención, señaló que “La atención primaria es clave para evitar congestión hospitalaria, acercar los servicios a la población y garantizar que la salud sea un derecho, no un privilegio”.

Centro de Primer Nivel Los Guandules I – D. N.

El Centro de Primer Nivel Los Guandules I, que sirve a una población estimada de 85,000 habitantes, fue intervenido con una inversión total de RD$13,352,793.49 para su remozamiento y ampliación.

El edificio cuenta con dos niveles:

Primer nivel: sala de espera, farmacia, vacunación, urgencias, áreas de limpieza y cuarto eléctrico. Segundo nivel: dirección, administración, dos consultorios, sala de espera, laboratorio, psicología, toma de muestras, dos baños, áreas de limpieza y acceso a techo.

Con estas entregas, el SNS continúa su misión de disponer de centros remozados, ampliados y equipados para asegurar que la atención del Primer Nivel se brinde en condiciones óptimas, orientadas a la prevención y la respuesta oportuna en los territorios.

Escrita Por