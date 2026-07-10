SNS entrega mamógrafo, equipo de Rayos X y sonógrafo para fortalecer los servicios de salud en Sánchez Ramírez

La inversión supera los RD$20 millones y fortalecerá los servicios de detección temprana y diagnóstico en la provincia
Sánchez Ramírez.– Como parte de las acciones para fortalecer la Red Pública de Salud y garantizar servicios diagnósticos oportunos y de calidad, el Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este jueces modernos equipos de diagnóstico por imágenes a establecimientos de salud de la provincia Sánchez Ramírez, con una inversión superior a RD$20 millones.
El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, informó que el Centro Avanzado de Diagnóstico e Imágenes de Villa La Mata fue equipado con un mamógrafo digital y sus accesorios, con una inversión de RD$8,141,894.79.
Asimismo, el Centro de Diagnóstico de Cotuí recibió un mamógrafo digital con sus accesorios, además de un ultrasonido con tres transductores e impresora térmica, equipos adquiridos con una inversión de RD$11,947,254.12.
Con esta entrega, el gobierno que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, fortalece el programa de detección oportuna del cáncer de mama, al incorporar tecnología que permitirá realizar estudios diagnósticos con mayor precisión y oportunidad, especialmente en las zonas priorizadas. La iniciativa busca facilitar el acceso a exámenes preventivos, promover el diagnóstico temprano y contribuir a reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.
Asimismo, la incorporación del equipo de Rayos X digital y del sonógrafo permitirá ampliar la cartera de servicios diagnósticos del centro de salud, optimizando la atención de los pacientes y evitando traslados innecesarios a otras provincias.
El doctor Landrón destacó que esta inversión responde al compromiso del presidente Luis Abinader de continuar modernizando los establecimientos de salud, acercando servicios diagnósticos de alta calidad a la población y garantizando una atención más eficiente, oportuna y humanizada.
“En el día de hoy, una deuda de muchos años, hemos venido a traerle dos mamógrafos a la provincia Sánchez Ramírez, uno para el Centro de Diagnóstico de Cotuí y otro para el Centro Avanzado de Diagnóstico e Imágenes de Villa La Mata”, expresó.
El anuncio fue realizado durante el Encuentro Regional Cibao Sur, celebrado en el Centro UASD Cotuí, donde fue relanzada la Estrategia de Atención Primaria, iniciativa que convierte a esta regional en plan piloto para la implementación del nuevo modelo de atención en la Red Pública de Salud.
Durante la actividad, el director del SNS informó además que los Centros Clínicos y Diagnósticos serán equipados con servicios de rayos X, laboratorios materno-infantiles y sonógrafos. También anunció la implementación de un sistema digital de referencia y contrarreferencia que permitirá integrar toda la Red Pública de Salud y ofrecer un seguimiento más oportuno a los pacientes.
En el encuentro fueron presentados, además, los avances alcanzados en el fortalecimiento de la Atención Primaria y las inversiones ejecutadas por el Gobierno para ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en beneficio de los habitantes de Sánchez Ramírez y comunidades cercanas.