SNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en Dajabón

Las obras fortalecerán la atención y ampliarán la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la zona fronteriza_
Dajabón. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, entregó este sábado completamente remozados los Centros de Primer Nivel de Atención Trinitaria y Mariano Cestero, ubicados en el municipio de Restauración, e inició los trabajos de remozamiento del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona, en Loma de Cabrera, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer los servicios de salud en la zona fronteriza.
La intervención de los dos centros de atención primaria, que representó una inversión conjunta superior a los RD$29 millones en infraestructura y equipamiento, beneficiará de manera directa a más de ocho mil habitantes de la comunidad.
Durante el acto de entrega, el titular del SNS destacó que esta gestión ha tenido como prioridad el fortalecimiento de la atención primaria como puerta de entrada al sistema de salud, para garantizar espacios dignos a pacientes y personal de salud.
«La entrega de estos centros en Restauración representa el firme compromiso de este Gobierno de continuar fortaleciendo una Red Pública de Salud más sólida, humana y oportuna. El presidente Luis Abinader encontró una deuda histórica con estas infraestructuras, construidas en 1978 y 1982 durante la gestión de Antonio Guzmán, y tuvo que llegar un presidente comprometido con la salud para poder rescatarlas y devolverlas con el pensamiento de José Francisco Peña Gómez: “Primero la gente, primero la comunidad”, expresó Landrón.
Asimismo, resaltó que con estas obras hoy el municipio de Restauración cuenta con dos centros renovados, modernos, equipados y climatizados, con personal y servicios disponibles las 24 horas, para que la comunidad reciba atención oportuna y de calidad, sin necesidad de trasladarse ante cualquier dolor, lesión o situación de salud que se presente.
«Por ordenanza del presidente, los pacientes diagnosticados con hipertensión y diabetes recibirán gratuitamente sus medicamentos; las embarazadas tendrán garantizadas sus vitaminas y ácido fólico, y los niños contarán con todas las vacunas necesarias», sostuvo.
De su lado, la gobernadora de Dajabón, Severina Gil, agradeció al presidente Luis Abinader y al director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, por estas importantes obras. Asimismo, llamó a la comunidad a cuidarlas, al destacar que garantizarán servicios de salud más cercanos y accesibles para la población.
El CPN Trinitaria fue remozado con una inversión total de RD$14,368,370.80, mientras que el CPN Mariano Cestero recibió una inversión de RD$14,976,735.00. Ambos centros disponen de dos consultorios polivalentes, área de espera, vacunación, urgencias, farmacia, área de enfermería y residencia médica con dormitorios, cocina, comedor, área de lavado y almacén.
*Primer palazo para el remozamiento del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona*
Posteriormente, el doctor Julio César Landrón, acompañado de Ramón Rodríguez, director Regional de Salud Cibao Noroeste, y demás autoridades provinciales, dio el primer palazo que dejó iniciados los trabajos de remozamiento del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona, en el municipio de Loma de Cabrera, una intervención que transformará la capacidad resolutiva del centro.
Durante su intervención, aseguró que esta obra representa esperanza, progreso y una respuesta concreta a una necesidad esperada por los habitantes de esta zona fronteriza.
“Este acto simboliza mucho más que el inicio de una construcción; representa el firme compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento de la Red Pública. La salud no es un favor ni un privilegio, sino un derecho que hoy se materializa con inversiones históricas en beneficio de la población», manifestó.
El funcionario informó que la intervención del centro de salud contempla una inversión superior a los RD$263 millones, de los cuales RD$217,277,546.85 serán destinados a infraestructura y RD$46,060,192.99 para la adquisición de equipos médicos y mobiliario.
«Cada peso invertido en esta obra se traducirá en mejores oportunidades para salvar vidas, diagnósticos más oportunos y servicios más eficientes para los pacientes. Una vez concluidos los trabajos, Loma de Cabrera contará con un hospital moderno, equipado y preparado para responder a las necesidades de la población. Esta intervención también permitirá ofrecer mejores condiciones de trabajo para médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos y demás colaboradores que prestan servicios en el centro», indicó.
Los trabajos de remozamiento incluirán la adecuación y construcción de diversas áreas especializadas, entre ellas dos quirófanos, dos salas de parto, unidad neonatal con tres cunas y dos incubadoras, áreas de pre y postquirúrgico, 16 camas de internamiento, esterilización, cinco consultorios médicos, consultorio para tuberculosis, laboratorio y toma de muestras.
Igualmente, el centro dispondrá de módulos de odontología, área de vacunación, Rayos X, sonografía, mamografía, estación de enfermería, lavandería, cocina, comedor, farmacia y servicios generales, además de áreas administrativas y de apoyo como morgue, salón de reuniones, archivo, baños y espacios de descanso para el personal médico y técnico.