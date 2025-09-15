SNS e INEFI firman convenio para garantizar servicios de salud durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2025

Compartela

El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) firmaron este lunes un convenio de colaboración interinstitucional para garantizar la asistencia médica integral durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2025.

El acuerdo fue rubricado por el doctor Mario Lama y el director ejecutivo del INEFI, señor Alberto Rodríguez, en una ceremonia en la que también estuvieron presentes los doctores Ayadelky Robles y Rafael Rodríguez, directores de los Servicios Regionales de Salud (SRS) Cibao Sur y Nordeste, respectivamente.

En el marco de este acuerdo, el doctor Mario Lama, director ejecutivo del SNS, quien fue designado asesor médico honorífico de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2025, destacó el compromiso del SNS con el deporte y la prevención en salud. “Nosotros, como Servicio Nacional de Salud, hemos estado prestos a colaborar con el deporte y las diferentes áreas vinculadas a los servicios de salud”.

El titular del SNS resaltó que los SRS Cibao Sur y Nordeste serán responsables de articular y dar respuestas ambulatoria y hospitalaria para garantizar la atención inmediata en los recintos deportivos y en los hospitales si fuera necesario. “Para nosotros es un honor ser parte de este proyecto, una experiencia muy positiva que hoy formalizamos con este acuerdo”, significó.

Mientras, Alberto Rodríguez, director del INEFI, resaltó el compromiso del SNS y del Gobierno dominicano en la organización de los juegos. Sostuvo que el SNS dejó claro su respaldo a este tipo de proyecto, cuando en el 2023 fue de las instituciones auspiciadoras de los Juegos Nacionales de Barahona, Bahoruco, San Juan y Azua.

Rodríguez manifestó que en esta ocasión, el evento deportivo que inicia el 28 de septiembre y se extenderá por diez días, se celebrará en el Cibao, con sede en San Francisco, La Vega, Salcedo y Nagua, además de subsedes en Castillo y Villa Tapia.

Finalmente, Rodríguez ponderó la visión del presidente de la República, Luis Abinader, por su respaldado al INEFI, en ese sentido dijo que “Hoy firmamos este acuerdo con tranquilidad, porque lo más importante es preservar la salud de nuestros atletas y estudiantes, y junto al SNS lo vamos a lograr”, indicó.

El convenio establece la articulación de equipos médicos regionales, despliegue de apoyo hospitalario y ambulatorio, además de la coordinación directa con el personal del INEFI para garantizar la seguridad, salud y bienestar de los atletas escolares durante el evento.

Con esta alianza, el SNS y el INEFI reafirman su compromiso con la juventud, la salud y el deporte, fortaleciendo la visión de una República Dominicana más sana, activa e inclusiva, sostuvieron los firmantes.

Escrita Por