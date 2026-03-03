SNS destaca 53 hospitales con cero deuda y consolida transformación financiera de la Red Pública

Compartela

Julio Landrón supervisa Hospital Ricardo Limardo y avances del Traumatológico de Sosúa

Puerto Plata / Santo Domingo, R.D. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que la Red Pública de Servicios de Salud alcanzó la cifra histórica de 53 hospitales con cero deuda, consolidando un proceso de transformación financiera que ha permitido pasar de centros considerados “barriles sin fondos” a instituciones con estabilidad presupuestaria y mayor eficiencia administrativa.

El anuncio fue realizado durante una visita no programada al Hospital Provincial Doctor Ricardo Limardo, en Puerto Plata, donde el titular del SNS verificó el funcionamiento de las áreas asistenciales, el abastecimiento de medicamentos e insumos y la calidad de la atención ofrecida a los usuarios, acompañado del director del centro, doctor Johnny Hernández.

“Hoy podemos hablar de hospitales con mayor estabilidad financiera, con procesos más transparentes y con un manejo responsable de los recursos. Hemos dejado atrás el modelo deficitario para consolidar centros sostenibles, capaces de responder a la demanda de la población”, expresó Landrón.

El funcionario destacó que esta evolución ha sido posible gracias a la más alta inversión en salud realizada en el país, dirigida al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento, la contratación de personal y la optimización de los procesos financieros.

Asimismo, subrayó que la ampliación de la cobertura del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con la inclusión de más de 2.5 millones de nuevos afiliados en los últimos años, ha sido determinante para garantizar el flujo financiero de los centros hospitalarios.

“La ampliación de la cobertura de SeNaSa y la habilitación y codificación de todos los centros de la Red Pública han fortalecido la sostenibilidad del sistema. Esto nos permite continuar ofreciendo servicios oportunos, con calidad y totalmente gratuitos para los pacientes”, afirmó.

Reiteró que en la Red Pública los usuarios no deben adquirir medicamentos ni materiales gastables fuera de los hospitales, ya que estos están garantizados por el Estado.

Fortalecimiento de la salud mental

Durante su visita al Hospital Ricardo Limardo, Landrón abordó además el fortalecimiento de los servicios de salud mental, destacando la implementación de una Unidad de Intervención en Crisis con enfoque preventivo, orientada a evitar que los pacientes lleguen a estados críticos.

Indicó que un alto porcentaje de consultas en especialidades como cardiología están vinculadas a cuadros de ansiedad y afecciones con componente emocional, lo que evidencia la necesidad de reforzar la psicoeducación, la detección temprana y la intervención oportuna.

Supervisión del Hospital Traumatológico de Sosúa

Posteriormente, el director del SNS supervisó los avances en la construcción del Hospital Traumatológico de Sosúa, obra estratégica para fortalecer la atención especializada en trauma en la región Norte.

Durante la inspección, evaluó el progreso estructural del centro, actualmente en fase de obra gris, destacando que forma parte del fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma impulsada por el presidente de la República, Luis Abinader.

El nuevo hospital estará diseñado para ofrecer respuesta oportuna a pacientes con lesiones por accidentes de tránsito y otras emergencias, contribuyendo a descongestionar hospitales de referencia y reduciendo significativamente los tiempos de traslado hacia el Gran Santo Domingo y Santiago, que actualmente pueden tomar entre tres y cuatro horas.

El centro contará con helipuerto para garantizar el traslado rápido de pacientes en situaciones críticas, optimizando la atención durante la denominada “hora dorada”, determinante para preservar la vida en casos de trauma severo.

Asimismo, tendrá dimensiones e infraestructura comparables a hospitales traumatológicos de referencia nacional, garantizando atención especializada, oportuna y de calidad para toda la región Norte.

Landrón subrayó que la consolidación financiera de la Red Pública no solo impacta la operatividad hospitalaria, sino que también fortalece la confianza en el sistema y crea condiciones para continuar ampliando y modernizando los servicios en beneficio de toda la población dominicana.

