SNS brinda asistencia médica a empleados de Supérate afectados en accidente de tránsito

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que brinda asistencia médica a más de 13 empleados del programa Supérate que resultaron afectados en un accidente de tránsito ocurrido este sábado, quienes fueron atendidos de manera oportuna en establecimientos de la Red Pública de Salud.
Los pacientes recibieron las primeras atenciones en el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez, en Hato Mayor y en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís.
Asimismo, aquellos que requirieron atención de mayor complejidad fueron trasladados al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, tanto por vía terrestre como mediante aeroambulancias.
El SNS explicó que estos traslados fueron posibles gracias a la red de helipuertos con que cuenta la institución, lo que permitió agilizar la movilización de los pacientes y garantizar una respuesta rápida ante la emergencia.
En ese sentido, la institución destacó que la Red Pública de Salud continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta y próximamente incorporará una aeronave al sistema de traslados, especialmente para reforzar la Red Nacional de Trauma.
Actualmente, dos de los pacientes atendidos en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado. Asimismo, otros pacientes continúan siendo trasladados a ese centro especializado para recibir atenciones acordes con sus necesidades clínicas.
La entidad precisó que las referencias y traslados continuarán realizándose conforme a la evolución y condición de cada paciente, con el propósito de garantizar que reciban la atención requerida de acuerdo al nivel de complejidad de cada caso.
Además agregó que equipos médicos, de enfermería y personal de apoyo se mantienen brindando las atenciones requeridas, con el objetivo de garantizar la estabilidad y recuperación de cada uno de los pacientes.
De igual forma, valoró la capacidad de articulación de la Red Pública de Servicios de Salud, que permitió ofrecer una respuesta coordinada y oportuna desde el momento en que ocurrió el accidente.
El SNS tiene el compromiso de continuar dando seguimiento a los afectados y brindar toda la asistencia necesaria hasta su recuperación.