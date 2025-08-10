SNS amplía servicios de laboratorio clínico y diagnóstico en la Red Pública en beneficio de más de un millón de personas

Compartela

Santo Domingo. Más de un millón de personas se benefician de los nuevos servicios de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas habilitados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) en centros de la Red Pública en distintas regiones del país. Estas acciones forman parte del compromiso institucional de garantizar diagnósticos oportunos en infraestructuras modernas, dignas y accesibles.

En febrero de 2024, fue puesto en funcionamiento el laboratorio clínico del Hospital Municipal Dr. Pedro Heredia Rojas, en Sabana Grande de Boyá, que también cuenta con rayos X, electrocardiograma y sonografía. La intervención benefició a más de 30 mil habitantes, con una inversión de RD$49,041,684.78.

Durante marzo de 2024, se realizaron importantes avances en el fortalecimiento de la Red. Fue remozado el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez (antiguo Santo Socorro), permitiendo su elevación de segundo a tercer nivel de atención, con una inversión superior a RD$126 millones. La intervención incluyó la rehabilitación del laboratorio clínico, área de toma de muestras, Banco de Sangre, servicios de Rayos X y Sonografía, así como la adecuación de dos consultorios para adolescentes y espacios para programas especiales como Tuberculosis y VIH. Esta mejora impacta positivamente a sectores como Ensanche La Fe, Cristo Rey y La Agustina.

Ese mismo mes, fueron habilitados nuevos servicios de laboratorio clínico en la Unidad Modelo de Atención Primaria Santa Fe y en el Centro de Atención Primaria Guayacanes, con una inversión conjunta de RD$19,259,432.14, impactando a más de 20 mil personas en la región Este.

En junio de 2024, fue inaugurado el Laboratorio Clínico de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, ubicado en el Centro Especializado de Atención Ambulatoria Dr. Nelson Astacio. Este moderno espacio ofrece pruebas de hematología, química clínica, serología y uroanálisis, y próximamente integrará estudios de histocompatibilidad.

También en junio, fue habilitado un laboratorio clínico en el CPN El Caliche de Los Ríos, en el Distrito Nacional, beneficiando a más de 2,500 personas.

Además, entró en funcionamiento el Hospital Municipal Galván, en Bahoruco, con servicios de laboratorio e imágenes diagnósticas, para una población estimada de 108 mil personas. En esa misma fecha se habilitaron servicios de imágenes en el Hospital Julia Santana.

Durante agosto de 2024, en la provincia Valverde, fueron inaugurados los servicios del Centro de Primer Nivel Laguna Salada y del Hospital Municipal Julio Moronta, este último remozado con una inversión de RD$79,136,411.47. Ambos centros disponen de laboratorio, banco de sangre e imágenes diagnósticas, beneficiando a más de 30 mil habitantes.

En septiembre de 2024, se fortalecieron los laboratorios de anatomía patológica en once hospitales con la entrega de 19 microtomos, dos procesadores de tejidos y un dispensador de parafina. Los centros beneficiados fueron: Francisco Moscoso Puello, Francisco Vicente Castro (Boca Chica), Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares (INCART), Juan Pablo Pina, San Vicente de Paúl, presidente Estrella Ureña, Dr. Jaime Mota, Hospital Taiwán 19 de marzo, Francisco Gonzalvo y Luis Morillo King.

Asimismo, se inauguró el laboratorio clínico y el servicio de imágenes del Hospital Municipal Doctora Armida García, con una inversión de RD$149,864,062.47, impactando a más de 420 mil personas. También inició operaciones el Centro Clínico y Diagnóstico Palmarito, en La Vega, con servicios de laboratorio, rayos X, mamografía y sonografía, gracias a una inversión de RD$26,237,577.19, en beneficio de más de 221 mil personas.

En enero de 2025, fue incorporado un tomógrafo de 128 cortes en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, ampliando significativamente su capacidad diagnóstica.

En mayo de 2025, fue intervenido el Hospital Municipal Guananico, en la provincia Puerto Plata, con una inversión total de RD$68,780,877.63. Esta renovación permitió adecuar áreas clave como Emergencia, Internamiento, Quirófano, Unidad Neonatal, Laboratorio e Imágenes Diagnósticas.

En julio de 2025, fueron entregados modernos sonógrafos a nueve centros de salud de la región Ozama, con una inversión total de RD$7,353,128.61. Los beneficiarios incluyen cinco Centros Clínicos y Diagnósticos (Guanuma, Barney Morgan, Las Caobas, Mamá Tingó e Ingenio Ozama) y cuatro Centros de Primer Nivel.

En el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, el Hospital Municipal Alicia de Legendre también fue beneficiado con una intervención integral por parte del SNS, que incluyó remozamiento, adecuación y ampliación del área de emergencia, así como equipamiento médico, con una inversión total de RD$67,976,418.80. Este centro cuenta con laboratorio clínico, servicios de rayos X, sonografía, área de cura, triaje, vacunación, consultorios especializados, entre otros espacios que permitirán ofrecer atenciones oportunas y dignas a los más de 33,000 habitantes del municipio.

El SNS reitera su compromiso con el fortalecimiento de la Red Pública, garantizando servicios diagnósticos de calidad en infraestructuras equipadas y accesibles para toda la población.

