SNS afianza estrategia HEARTS para prevenir complicaciones cardiovasculares

El SNS fortalece el primer nivel de atención con más de 400 áreas odontológicas y el remozamiento de más de 1,100 centros de salud
El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, expresó este martes que la Red Pública de Salud ha experimentado una transformación significativa orientada a garantizar la sostenibilidad de los servicios y ampliar el acceso de la población a atenciones médicas de calidad.
Al participar en el programa Uno+Uno, el doctor destacó el fortalecimiento de la estrategia HEARTS, desarrollada junto al Ministerio de Salud Pública, para dar seguimiento a pacientes con hipertensión arterial y garantizar la entrega gratuita y continua de medicamentos, con el objetivo de prevenir complicaciones cardiovasculares.
En octubre del año 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) instauró la iniciativa HEARTS en República Dominicana junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para integrar los servicios de salud ya existentes y promover la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares.
La Estrategia HEARTS en la República Dominicana es una iniciativa que se implementa en 24 países de Latinoamérica y busca promover las mejores prácticas en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares.
De igual modo, Landrón aseguró que actualmente los hospitales del país cuentan con mejores equipos e infraestructura, lo que permite realizar procedimientos quirúrgicos con los mismos estándares tanto en Santo Domingo como en otras provincias.
Asimismo, informó que el Gobierno impulsa importantes proyectos en materia de salud mental, entre ellos la creación del Instituto Nacional de Neurociencia en la Ciudad Sanitaria, así como nuevos centros psicosociales en Higüey y Moca, además del Hospital Infantil doctor José Manuel Rodríguez Jimenes, antiguo Santo Socorro.
Indicó que el sistema dispone ya de más de cien camas para atención en crisis de salud mental y que la meta es alcanzar 500 camas antes de finalizar el año, acompañadas de equipos multidisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos y orientadores.
El director del SNS también resaltó el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, donde se han instalado más de 400 áreas odontológicas y se trabaja en el equipamiento de los 1,710 centros de salud del país, además del remozamiento de más de 1,100 establecimientos.
Explicó que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a ampliar los servicios y garantizar medicamentos esenciales desde el primer nivel de atención, incluyendo tratamientos para la hipertensión arterial y la diabetes, así como vitaminas, vacunas y otros insumos necesarios para embarazadas e infantes.
Durante la entrevista, Landrón también se refirió al proceso de remozamiento del Hospital Salvador B. Gautier, cuya primera etapa incluirá una moderna área de emergencia con capacidad de entre 36 y 40 camas, quirófanos, laboratorios y equipos de diagnóstico de alta tecnología.