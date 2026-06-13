Sky High Dominicana inaugura moderno centro de entrenamiento aeronáutico para fortalecer la formación y profesionalización del sector aviación

La iniciativa reafirma el compromiso de la aerolínea con la seguridad operacional y la excelencia, a través de la capacitación continua, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la industria aeronáutica nacional y regional.
Santo Domingo, República Dominicana. Sky High Dominicana continúa fortaleciendo su capacidad institucional con la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Entrenamiento Aeronáutico, un espacio concebido para impulsar la formación continua de pilotos, tripulantes de cabina, personal técnico y colaboradores de las distintas áreas de la aerolínea.
La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa y reafirma su compromiso con la excelencia académica en la formación aeronáutica, contribuyendo al desarrollo de profesionales altamente capacitados y al fortalecimiento del sector aeronáutico en la República Dominicana y la región del Caribe.
“En Sky High creemos que cada vuelo seguro comienza mucho antes del despegue. Comienza con la preparación, el conocimiento y el compromiso de las personas que hacen posible cada operación”, expresó Cesarina Beauchanps, vicepresidenta de Sky High Dominicana.
La ejecutiva destacó que la formación continua constituye una de las inversiones más importantes para el desarrollo sostenible de la aviación, ya que fortalece la cultura organizacional, impulsa la excelencia operativa y prepara a los profesionales que liderarán los desafíos de la industria en los próximos años.
El Centro de Entrenamiento Aeronáutico ha sido concebido bajo un modelo autosostenible, abastecido con energía limpia, reafirmando el compromiso de Sky High Dominicana con la sostenibilidad y la innovación. Sus modernas instalaciones cuentan con capacidad para hasta 100 personas y comprenden seis salones de entrenamiento completamente equipados, salón de conferencias, oficinas administrativas y espacios destinados al desarrollo de actividades académicas y técnicas. De igual forma, contará con las certificaciones aeronáuticas emitidas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), conforme a la normativa y los estándares aplicables para la formación aeronáutica en la República Dominicana.
A través de este centro se impartirán programas de formación inicial y recurrente, cursos de actualización, talleres especializados y entrenamientos técnicos dirigidos a pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento aeronáutico, despachadores de vuelo, personal de operaciones, atención al pasajero y demás áreas que integran la operación de la aerolínea. Esta visión se sustenta en cinco pilares que orientan el presente y el futuro de la organización: evolución, expansión, desarrollo, confianza y visión de largo plazo. Bajo estos principios, la empresa continúa impulsando iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la aviación dominicana y al desarrollo de profesionales cada vez más preparados para responder a las exigencias del sector.
Con este paso, Sky High Dominicana reafirma su compromiso de seguir promoviendo la capacitación continua y el desarrollo de competencias aeronáuticas como un elemento esencial para el crecimiento de la industria, la excelencia operacional y la construcción de una aviación más sólida para el país y la región.
Acerca de Sky High Dominicana
Sky High Dominicana es una aerolínea dominicana comprometida con la conectividad regional, la excelencia operacional y el desarrollo sostenible de la aviación. A través de una visión orientada a la innovación, la seguridad y el fortalecimiento del talento humano, la empresa continúa ampliando su contribución al crecimiento económico, turístico y social de la República Dominicana y el Caribe.
Para más información, entrevistas o consultas, por favor contacte a:
Bacilio Valenzuela – Director de Comunicaciones- Teléfono: 809-763-0694
Email: bvalenzuela@brandesign.do – Sitio web: www.Skyhighdominicana.com