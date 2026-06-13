El Sistema 911 coordina la asistencia ante un incendio registrado en un hotel ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, donde los cuerpos de bomberos mantienen labores de combate al fuego.
En la respuesta participan ocho unidades de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), una unidad de la Policía Nacional, 15 unidades de los cuerpos de bomberos actuantes, una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y dos unidades del equipo de Drones del 911.
Asimismo, fueron coordinados recursos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), integrados por dos camiones de agua, tres grúas de plataforma, tres unidades de patrulla de carreteras, dos ambulancias y una retropala. Además, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) abastece de agua a los bomberos que trabajan en el combate al fuego.
El equipo de Drones del 911 realiza monitoreo aéreo e identificación de focos de calor para determinar las áreas de mayor intensidad del incendio, mientras drones de la Defensa Civil también se encuentran operando en el lugar. De igual manera, DIGESETT viabiliza el tránsito en la zona.
El caso se encuentra en desarrollo.