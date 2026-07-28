Sindicatos portuarios reclaman el pago del bono navideño 2025 y el respeto a la Ley 199-02.

Representantes de las federaciones y secretarios generales de los sindicatos portuarios de Barahona, Azua, Boca Chica, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Haina Oriental, Haina Occidental y todos los demás sindicatos a nivel nacional denuncian violaciones constantes a los derechos de los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo y la Dirección Portuaria Dominicana.
Presidentes de Federaciones Portuarias y secretarios generales de los sindicatos en representación de los trabajadores portuarios denuncian las violaciones sistemáticas en contra de la constitución de la República, el código de trabajo, la ley 199-02, los convenios internacionales y los estatutos de los sindicatos.
Solicitan que se haga el reajuste presupuestario que debió de haberse realizado en el año 2019 porque desde el Ministerio de Hacienda le han informado que debe de ser realizado por la Autoridad Portuaria Dominicana en nombre del director y a pesar de habérselo solicitado en reiteradas ocasiones, el mismo no cumple con lo establecido en la resolución 219-2018.
Hacemos un llamado al presidente de la República Luis Rodolfo Abinader corona y a todas las instituciones comprometida con la justicia y la paz laboral que intervengan a favor del sector portuario, los trabajadores portuarios llevan 8 años esperando que las autoridades cumplan con el mandato de la ley 199-02, articulo 2, que dice: La autoridad portuaria y el ministerio de trabajo deben de suministrar las informaciones necesarias para el fiel cumplimiento de esta ley, una vez cumplido esto solo queda que el Ministerio de Hacienda cumpla su parte de la ley.
La Ley 199-02, establece el pago de un bono navideño cada año, a favor de todos los trabajadores portuarios como gratificación por la labor rendida en los muelles del país.