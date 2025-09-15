Senadores dominicanos y legisladores del Estado de New York realizan encuentro para fortalecer lazos de cooperación

Compartela

SANTO DOMINGO. – La Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Senado de República recibió la visita de la cuarta delegación oficial de legisladores y oficiales electos del Estado de New York, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en materia educativa, cultural, económica y legislativa.



La comisión de legisladores dominicanos estuvo encabezada por la senadora María Mercedes Ortiz, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; mientras, que, de parte de la delegación norteamericana, la encabezó el senador estatal Luis Sepúlveda. Dicho encuentro busca continuar consolidando una alianza estratégica binacional que beneficie a ambas partes.



En nombre del Senado de la República y de su presidente, Ricardo de los Santos, la senadora María Mercedes Ortiz agradeció la visita de la delegación neoyorkina, la cual estuvo conformada por oficiales electos de la ciudad de Nueva York, entre ellos: asambleístas, miembros del consejo municipal, jueces de las altas cortes, empresarios, académicos y lideres de organizaciones sin fines de lucro.



La legisladora declaró que la Cámara Alta siempre mantiene sus puertas abiertas al diálogo, la amistad y la cooperación internacional, “y por esa razón en esta jornada de trabajo estamos confiados en que se fortalezca aún más la hermandad que une a la República Dominicana con el Estado de New York. Y que sea un paso firme hacia un futuro compartido, de más progreso, respeto y solidaridad”.



En tanto que, el senador Estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, indicó que el propósito de este encuentro con los senadores dominicanos es seguir promoviendo el entendimiento mutuo, la cooperación bilateral y el desarrollo integral entre la República Dominicana y su diáspora en el exterior.



“El vínculo entre Nueva York y la República Dominicana es histórico, profundo y vital para nuestras comunidades, y este viaje que hemos hecho reafirma el compromiso de crear puentes de colaboración que generen resultados concretos en áreas clave, como la economía, la educación y la salud”, afirmó el senador Luis Sepúlveda, quien representa el Distrito Senatorial 32 del Bronx, demarcación donde habita una de las comunidades dominicanas más grandes del Estado de Nueva York.



Asimismo, aseguró que la delegación es el resultado de una idea audaz del senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb a quien describió como un líder, cuya visión y determinación han sido clave para convertir conceptos en acciones concretas.



De su lado el senador Alexis Victoria agradeció a la delegación del Estado de New York por sacar un momento de su tiempo para venir al Senado, a fin de seguir impulsando el desarrollo de ambos pueblos, “espero que estos encuentros continúen desarrollándose todos los años”, dijo.



Por la delegación oficial del Estado de New York estuvieron Vanessa Gibson, presidenta del Condado del Bronx; Al Taylor, asambleísta Estado de New York, Distrito 71 de la Asamblea; Eliezer Rodríguez, juez de la Corte Civil del Bronx; Sussie Lazola, secretaria Tesorería Unite Here Local 100; Gisela Tejada, asistente del director general, Acción Solidaria.



También Ángela Badamo, jueza interina de la Corte Suprema, Sala Penal, Corte Suprema del Condado New York; Amada Farías, Sider Mayoría del Consejo de NYC, Distrito 18; Phillip Ramos, vicepresidente Asamblea Estado New York.



Asimismo, Michael Bale, fundador y CEI de Atlas Strategy Group y Kairós Democracia Proyecto; María Lizardo, directora ejecutiva Northern Manhattan Improvement Corporation; y Fiordaliza A. Rodríguez, jueza de la Corte de Familia del Bronx;



Por la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Senado de República, además de María Mercedes Ortiz (Hermanas Mirabal), estuvieron Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); Rafael Barón Duluc (La Altagracia); Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís); Julito Fulcar (Peravia); Santiago José Zorrilla (El Seibo); Moisés Ayala (Barahona); Omar Fernández (Distrito Nacional); Lía Ynocencia Díaz de Díaz (Azua); y Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia).

Escrita Por