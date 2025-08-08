Senador Rafael Barón Duluc rinde cuentas a La Altagracia en su primer año de gestión

Compartela

Afirma que será uno de los períodos legislativos más trascendentales y fructíferos de la historia republicana

Higüey, La Altagracia – El senador Rafael Barón Duluc Rijo presentó este jueves su informe de gestión correspondiente a su primer año en el Senado de la República, en un acto que calificó como un ejercicio de transparencia, gratitud y compromiso con la provincia y el país.

Ante autoridades nacionales y locales, representantes comunitarios, empresariales, religiosos y militares, así como miembros de la prensa, amigos y familiares, el legislador destacó que su comparecencia no responde a una obligación legal, sino a un deber moral y democrático. “Rendir cuentas es un acto de respeto y cercanía; es mirar de frente a nuestra gente y decir: aquí estoy, cumpliendo. Es también una manera de agradecer al pueblo que me confió su representación”, expresó.

En su intervención, el senador Duluc afirmó que este primer año marca el inicio de lo que será uno de los períodos legislativos más trascendentales y fructíferos de la historia republicana, señalando que ha presentado un total de 48 iniciativas legislativas: 24 proyectos de ley y 24 resoluciones. Entre las ya aprobadas, destacó:

• Instalación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en La Altagracia.

• Apertura de una oficina de IDOPPRIL en Verón y conversión de la de Higüey en sede regional.

• Construcción de un CAIPI en Las Lagunas de Nisibón.

• Aplicación de la Ley de Regiones Únicas de Planificación para garantizar justicia territorial.

• Intervención integral de El Cortecito y Los Corales.

• Aprobación de la ley que eleva a Verón–Punta Cana a municipio.

El legislador resaltó también su participación en la aprobación del nuevo Código Penal, como miembro de la comisión bicameral que trabajó la pieza, y la presidencia de la Comisión Especial de Reforma al Código de Trabajo, comprometiéndose a reintroducir la propuesta el próximo 16 de enero tras haber perimido en la Cámara de Diputados.

Asimismo, adelantó que a partir de la próxima legislatura, que inicia este 16 de agosto, tiene varios proyectos de ley y resoluciones listos o en ejecución, de gran impacto para el país y especialmente para La Altagracia, en áreas como desarrollo territorial, salud, educación, medioambiente, seguridad social y fortalecimiento institucional.

En un momento emotivo, el senador dedicó palabras especiales a su familia: “Agradezco la presencia de mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis primos y esos amigos y amigas de siempre que han estado conmigo en cada etapa de mi vida. Ustedes son mi fuerza y mi inspiración para seguir sirviendo con entrega y amor por esta tierra”.

Duluc concluyó reafirmando su compromiso de seguir legislando con la verdad como escudo y la esperanza como bandera, asegurando que “La Altagracia no se rinde; La Altagracia sueña, lucha y se levanta”.

