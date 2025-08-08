Senado de la República recibe certificación ISO 9001-2015 en Gestión Humana

Compartela

“Nuestro norte se basa en la transparencia, la honestidad, la ética y por encima de todo, el trabajo en equipo”, subrayó Ricardo de los Santos al recibir la distinción.

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República recibió la primera certificación oficial ISO 9001-2015, por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), en el proceso de Gestión Humana, en las áreas de Servicios y Beneficios, Registro y Control, Capacitación y Desarrollo.

El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, recibió la certificación oficial ISO 9001-2015, entregada por el director general del INDOCAL, Néstor Julio Matos, junto a una comisión de senadores, integrada por Gustavo Lara Salazar y Dagoberto Rodríguez Adames, representantes de las provincias San Cristóbal e Independencia, respectivamente.

Al recibir el certificado que avala los niveles de trasparencia y buenas prácticas de la Cámara Alta en Gestión Humana, De los Santos expresó que, “no hay forma de lograr una certificación como ésta, si no es sobre la base de la integración de todos los colaboradores del Senado”.

El representante de Sánchez Ramírez dejó claro que desde que llegó a la presidencia del Senado, vino con la intención de transparentar todos los procesos, y con el aval que otorga la norma ISO 9001-2015, se avala que el Senado avanza en materia de fortalecimiento institucional.

Asimismo, valoró el compromiso de los colaboradores que han seguido su ejemplo de manejar estos procesos con responsabilidad, entrega y mística, lo que le compromete a seguir laborando con la honradez que le distingue.

En el marco del fortalecimiento institucional que exhibe el Senado, Ricardo de los Santos, acotó la calificación de un 100 % en trasparencia que obtienen mes por mes, por parte de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

De su lado, el director general del (INDOCAL), Néstor Julio Matos, reconoció que esto no es simplemente un documento, o un certificado, es la evidencia inequívoca de un compromiso institucional con la excelencia, con la transparencia, y con la mejora continua de todos los procesos que brinda esta inclusión al país, en sentido general.

Puntualizó que la norma ISO 9001 es el estándar internacional más reconocido del mundo para los sistemas de gestión, sobre todo los que tienen que ver con la calidad; “su implementación garantiza que las instituciones están estableciendo procesos claros y documentados, medibles y orientados a la mejora continua, asegurando con esto que los servicios que brindan a los ciudadanos cumplan y llenen las expectativas”, explicó.

Indicó que este tipo de certificaciones fortalece la transparencia, la eficiencia en el servicio público y la confianza en las funciones del Estado, contribuyendo a que la sociedad vea diferente a los servidores públicos.

“Desde el INDOCAL, como organismo nacional de normalización, metodología y evaluación de la conformidad, nos honra, acompañar al Senado en este camino de fortalecimiento institucional, dijo el funcionario.”

También acompañó al presidente del Senado, la directora de Recursos Humanos, Sonya Uribe, y otros funcionarios de la institución.

El director general del INDOCAL, estuvo acompañado por Meraiot Lendor, encargado del Departamento de Certificaciones y Sistemas; Karilyn Rodríguez, directora de Evaluación de la Conformidad; Cristian Mota, director de Comunicaciones; Orquídea Espinal, encargada de Protocolo, y Stephanie Morel, coordinador de Despacho.

En el acto, acompaño al presidente del Senado, la directora de Gestión Humana, licenciada Sonya Uribe, así como encargados departamentales, y colaboradores de las diferentes áreas del órgano legislativo.

