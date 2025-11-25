Senado de la República realiza exitoso taller “Entendiendo la violencia de género: conceptos, contextos y casos” con la participación del Dr. Miguel Lorente

Compartela

El Senado de la República Dominicana realizó con gran éxito el taller “Entendiendo la violencia de género: conceptos, contextos y casos”, un espacio formativo dirigido a fortalecer la comprensión, la prevención y la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el país.

La actividad contó con la conferencia magistral del reconocido experto internacional Dr. Miguel Lorente, médico forense, académico y uno de los investigadores más influyentes de Iberoamérica en materia de violencia de género, quien compartió valiosas herramientas y análisis comparados para impulsar políticas públicas más efectivas.

El senador Rafael Barón Duluc, anfitrión del encuentro, destacó la importancia de promover espacios de formación que permitan avanzar hacia una sociedad más segura, justa e igualitaria. Asimismo, agradeció el apoyo del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), institución que hizo posible la realización del evento.

El taller logró una amplia convocatoria, reuniendo a destacadas autoridades, académicas, representantes diplomáticos, activistas y figuras de la vida pública nacional.

Entre las personalidades presentes se encontraban:

• Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora del Reino de España en la República Dominicana.

• Gloria Reyes, directora general de Supérate.

• Mayra Jiménez, ministra de la Mujer.

• Ana Lendof, directora de CEDIMUJER.

• Varias magistradas de los tribunales de la República.

• Representantes de organizaciones feministas nacionales.

• Generalas y oficiales superiores.

• Diputadas, entre ellas la legisladora Seline Méndez.

• Comunicadoras y líderes de opinión, como Isaura Taveras.

• Activistas, académicas, líderes comunitarias y otras distinguidas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.

La diversidad de los asistentes reafirmó el interés multisectorial en trabajar de manera articulada para enfrentar la violencia de género desde una perspectiva integral.

El Senado reiteró su compromiso de continuar desarrollando iniciativas, proyectos de ley y espacios técnicos orientados a fortalecer la prevención de la violencia, la protección de las víctimas, la educación en igualdad y la coordinación entre instituciones del Estado.

El evento concluyó con un llamado a profundizar la reflexión y la acción conjunta, reafirmando que la violencia de género es prevenible y que el país cuenta con el talento, la voluntad y la capacidad para avanzar hacia un futuro más seguro para todas las mujeres y niñas dominicanas.

