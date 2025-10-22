Senado aprueba resolución que declara de emergencia la construcción del Puente que comunica a Don Juan- Monte Plata con Yamasá

Compartela

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en única lectura la resolución que solicita al presidente Luis Abinader declarar de urgencia el proceso de licitación para la construcción del Puente que comunica a Don Juan-Monte Plata y el municipio de Yamasá, en la provincia Monte Plata.



La iniciativa legislativa, presentada por el senador Pedro Antonio Tineo, indica que el puente sobre el río Ozama, ubicado en el distrito municipal de Don Juan, municipio de Monte Plata, provincia Monte Plata, constituye una infraestructura vial vital que comunica diversas comunidades rurales y productivas, siendo además una vía principal para el transporte agrícola, estudiantil y comercial de la zona.

En su cuarto considerando el proyecto destaca que el puente sufrió un colapso estructural debido al deterioro progresivo y al impacto de las intensas lluvias registradas en los últimos meses, lo que ha dejado incomunicadas a cientos de familias, afectando gravemente el tránsito vehicular, la seguridad ciudadana y la actividad económica regional.

Agrega, que, la falta de acceso vial ha provocado una situación de emergencia comunitaria, dificultando el transporte de enfermos hacia centros de salud, el desplazamiento de estudiantes a las escuelas y la movilización de productos agrícolas hacia los mercados, con consecuencias negativas para la economía local y provincial.

En ese sentido, el senador de Monte Plata, Pedro Tineo, solicitó que la propuesta fuera incluida en la Orden del Día, y aprobada durante los trabajos de este martes en el Senado de la República.

En otro orden, los senadores aprobaron en única lectura el contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, suscrito entre el Estado dominicano y el Consorcio Global Min, llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Dicha iniciativa fue sometida por el Poder Ejecutivo.

Este contrato tiene por objeto establecer un marco jurídico y técnico para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas delimitadas, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y transparencia en la gestión.

El contrato incentiva la inversión privada mediante la transferencia de tecnología y la implementación de programas de desarrollo local.

Además, garantiza que los beneficios generados por la explotación de estos recursos no renovables se traduzcan en ingresos fiscales, estabilidad jurídica y aportes al desarrollo económico y social de las provincias Montecristi, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la normativa aplicable.

El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto que designa con el nombre de César Octavio Saint-Hilaire Cabrera al palacio de justicia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, propuesta presentada por el senador Antonio Marte.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, solicitó a los senadores guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del exsenador por la provincia Sánchez Ramírez, Vicente Sánchez Baret, fallecido el pasado miércoles 16 del mes en curso.

Durante su turno de ponencia, De los Santos agradeció al presidente de la República, Luis Abinader por la entrega, este fin de semana, de dos obras de gran impacto para la provincia Sánchez Ramírez: la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); y del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Los senadores fueron convocados a sesión para el próximo jueves 23 de los corrientes, a las 10 de la mañana.

