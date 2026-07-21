Senado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de genero

Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que adiciona el literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo 82 de la ley 60-23, para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio; crea el Instituto Nacional de Custodia y administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio e integra su consejo directivo, el cual será presidido por el Ministerio de Hacienda.
Esta normativa establece que al menos un 10 por ciento será asignado al Ministerio Público, el cual coordinará con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones sectoriales competentes, con el objeto de fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, incluyendo de manera prioritaria el apoyo a las casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, con la finalidad de modificar la cultura
Iniciativa presentada por los senadores; Pedro Catrain; Lía Ynocencia Díaz Santana; Aracelis Villanueva Figueroa; María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez, estas modificaciones detallan que estos párrafos I y II, serán anexos al numeral 2 del artículo 82 de la Ley 60-23, que en lo adelante establecerá que un cuarenta por ciento 40 por ciento será destinado al Ministerio Público para la coordinación, ejecución y fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar.
Mientras que el sesenta por ciento 60 por ciento restante será distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones sectoriales competentes, de conformidad con sus atribuciones legales y los programas, planes y políticas públicas que desarrollen en la materia, procurando una distribución armónica, coordinada y eficiente de los recursos.
En la sesión extraordinaria de este lunes el Pleno aprobó la ley que declara el 16 de mayo de cada año como “Día Nacional de las Sufragistas Dominicanas”. Presentada por la senadora Aracelis Villanueva Figueroa.
Esta ley busca preservar la memoria histórica del movimiento sufragista de vanguardia de la República Dominicana, promoviendo la educación cívica y democrática, fomentar la igualdad de género en la participación política.
En su artículo quinto el proyecto, refiere que cada año se realizarán: actos oficiales, charlas, conferencias, conversatorios y seminarios temáticos educativos sobre la emancipación femenina y el significado del movimiento sufragista, reconocimientos a mujeres destacadas en la vida pública y la vida política, así como a académicas, investigadoras, artistas e intelectuales que hayan producido aportes a la historiografía nacional, campañas de concienciación sobre participación política de la mujer.
En segunda lectura se aprobó el proyecto de ley que modifica la ley 4463, para establecer que el traslado de personas ilustres al Panteón de la Patria debe formularse mediante una ley, iniciativa presentada por la senadora Santiago José Zorrilla.
En los trabajos también fue aprobado el proyecto de ley que declara la Mangulina como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, autoría de los senadores Lía Ynocencia Díaz Santana y Franklin Romero.
Los senadores sancionaron en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre «Carretera de la Altagracia» el tramo carretero que va desde Hato Mayor del Rey, hasta el distrito municipal el Puerto. Presentado por senador Cristobal Venerado Castillo.
En única lectura se aprobó la resolución que reconoce Iván Ernesto Gatón Rosa, por su trayectoria ejemplar, su labor como formador de generaciones y su compromiso con la educación, la cultura y la conciencia nacional, iniciativa presentada por el senador Pedro Tineo.