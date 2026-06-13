Sargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policial

Será sometido a la justicia, vía el Ministerio Público, en las próximas horas.
La Policía Nacional informó que Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), señalado como presunto responsable de ocasionar la muerte por heridas de bala de su compañera sentimental, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, ya se encuentra bajo custodia de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
Se recuerda que el hecho ocurrió la madrugada de de ayer en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde también resultó herida la señora Marilenmy Cuello, de 45 años.
Vallejo Méndez fue localizado la tarde de ayer en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas, siendo posteriormente puesto bajo control de los investigadores actuantes.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del caso.
En las próximas horas, el detenido será puesto a disposición de la justicia, a través del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.