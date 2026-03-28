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Samaná estrena una entrada que abre oportunidades y transforma su futuro

Presidente Luis Abinader encabeza entrega de vía ampliada que conecta comunidades y mejora la vida de más de 110 mil personas

Samaná, República Dominicana. – Desde hoy, Samaná recibe a su gente y a quienes la visitan con una entrada a la altura de su potencial. El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la ampliación a cuatro carriles y reconstrucción de la entrada principal de la provincia, una intervención de 1.2 kilómetros que reorganiza el tránsito, mejora la vida cotidiana de quienes la habitan, eleva la seguridad vial y fortalece el desarrollo turístico y productivo de toda la zona.

La inauguración, realizada en el inicio de la Semana Santa, estuvo marcada por la presencia de cientos de comunitarios que celebraron la entrega de una obra largamente esperada.

Una vía pensada para durar y responder a la realidad del territorio

La intervención incluyó la ampliación a cuatro carriles (dos por sentido), reconstrucción total de la estructura de la vía con base y sub-base estabilizadas para tráfico pesado, así como un sistema integral de drenaje con cunetas, alcantarillas y canalización de aguas pluviales, diseñado especialmente para una zona de alta presencia de agua subterránea.

Se incorporaron además aceras y contenes, iluminación en tramos urbanos, accesos organizados hacia comunidades y zonas turísticas, así como la estabilización de taludes mediante muros de gaviones.

Como parte del proceso, también fueron sustituidas las tuberías matrices del acueducto por tuberías importadas de hierro dúctil, garantizando mayor resistencia, durabilidad y seguridad en el servicio.

Grandes inversiones en Samaná

Durante el acto, el presidente destacó que esta obra forma parte de una visión más amplia de desarrollo para la provincia:

“El desarrollo económico se construye con infraestructura, con institucionalidad, con la entrega de títulos y con la generación de empleos. Samaná está avanzando en ese camino, con nuevas inversiones, nuevos proyectos turísticos y una mejor calidad de vida para su gente”.

Por su parte, el ministro Eduardo Estrella subrayó que esta es una obra concebida para responder a las condiciones reales del territorio y perdurar en el tiempo:

“Tiene drenes, sub drenes, que inclusive esta es una zona que tiene muchas aguas por debajo y eso ha ayudado a qué en las cunetas el agua corra y no es una filtración del acueducto sino es el drenaje que se hizo, que está funcionando, pero también la protección que se les dió a los taludes, los muros de gaviones, una obra concebida para que dure muchos años, como la provincia de Samaná lo merece y tanto lo había esperado».

Una obra que conecta a la gente con economía y territorio

La nueva entrada no solo mejora la circulación vehicular. Es un conector clave entre comunidades rurales y centros urbanos, facilita el transporte de productos agrícolas y pesqueros, y ordena el acceso a uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Con esta intervención se eliminan rutas improvisadas que afectaban el medio ambiente y se crea un acceso más seguro, organizado y digno para residentes y visitantes.

Más de 110 mil personas se beneficiarán directamente de esta obra.

141 expropiaciones humanizadas

Para hacer posible esta ampliación, fueron reubicadas 141 familias mediante procesos de acompañamiento, compensación y diálogo, priorizando el respeto y la dignidad de cada hogar impactado.

Acompañaron al presidente el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el senador Pedro Catraian, la gobernadora Teodora Mullix; el alcalde Nelson Núñez; los diputados Cecilio García y Carmen Lidia Williams; el doctor Milton Ray Guevara ex presidente del Tribunal Constitucional e hijo distinguido de Samaná, Demetrio Vicente director del CONAPE, así como empresarios y representantes de sectores productivos de la provincia.

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