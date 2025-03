Rubén Maldonado: “La Fuerza del Pueblo es la única alternativa real para devolverle el rumbo a la República Dominicana en 2028”

Compartela

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Rubén Maldonado, arremetió contra la gestión del presidente Luis Abinader, denunciando la falta de inversión en infraestructura, el desorden administrativo y la incapacidad del gobierno para ejecutar proyectos de desarrollo que beneficien a la población. En una entrevista reciente, Maldonado aseguró que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo representan la única opción viable para gobernar con eficiencia a partir de 2028.

El fracaso del gobierno de Abinader

Maldonado criticó duramente el estado de las obras públicas y la gestión gubernamental, asegurando que el actual gobierno ha manejado más recursos que cualquier otra administración en los últimos 20 años, sin poder mostrar avances concretos.

“Este es un gobierno de retazos, de pedacitos. No han construido ni una sola obra trascendental. Lo que han hecho es inaugurar fragmentos de proyectos inacabados, vendiéndolos como grandes logros”, afirmó.

Sobre el estado de la infraestructura vial, señaló que el país sigue dependiendo de las carreteras, puentes y túneles construidos durante las gestiones de Leonel Fernández, sin que Abinader haya podido completar siquiera un tramo significativo de una nueva vía. “Hoy en día no hemos visto ni siquiera cinco kilómetros de carretera construidos por este gobierno”, enfatizó.

En cuanto a proyectos estratégicos, mencionó el caso de Pedernales, donde el presidente Abinader prometió atraer inversión extranjera, pero hasta el momento “no ha llegado ni un solo peso de capital privado, y todo lo que se ha hecho ha sido con dinero del pueblo dominicano”.

Desafío al presidente Abinader: un debate sobre la realidad del país

Maldonado también se refirió a la reciente confrontación política entre Leonel Fernández y Luis Abinader, calificándola como un reflejo de la preocupación de Fernández por el rumbo del país.

El dirigente de la FP retó al presidente Abinader a un recorrido conjunto por distintas ciudades para comprobar quién ha ejecutado más obras en beneficio del pueblo. “Nosotros queremos que el presidente nos lleve a Puerto Plata, que vayamos juntos por la Autopista del Ámbar, que él mismo prometió construir y cuatro años y medio después sigue sin un solo picazo”, señaló.

Sobre Santiago, Maldonado criticó el manejo del gobierno con el monorriel y el teleférico, afirmando que han sido inversiones mal planificadas. “Eso no resuelve nada. Es un gasto innecesario en infraestructura que no conecta con las verdaderas necesidades de la gente”, sostuvo.

El Código Penal: un reflejo de la falta de liderazgo del PRM

En cuanto al debate sobre la reforma del Código Penal, Maldonado acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de no tener voluntad política para aprobarlo. “El PRM tiene el control absoluto del Congreso y podría aprobar el Código sin necesidad de los partidos de oposición, pero no lo hacen porque no tienen una visión clara ni capacidad de liderazgo”, denunció.

El dirigente de la FP recordó que durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados, promovió la separación del tema de las tres causales, del aborto, del resto del Código Penal para facilitar su aprobación, una iniciativa que el actual Congreso del PRM ha ignorado.

La Fuerza del Pueblo: el partido del futuro

Finalmente, Maldonado reafirmó el compromiso de la Fuerza del Pueblo con la construcción de un partido moderno, disciplinado y con principios éticos sólidos. “La política debe ejercerse con ética. Estamos formando un partido que prioriza la transparencia, el compromiso social y la eficiencia en la gestión del Estado”, aseguró.

Sobre las aspiraciones internas dentro de la organización, dejó claro que su único objetivo es fortalecer la Fuerza del Pueblo para garantizar la victoria en 2028. “Nuestra misión es estructurar un partido sólido que pueda asumir el poder y gobernar con responsabilidad. No hay espacio para la improvisación ni para la corrupción”, ultimó Maldonado.

