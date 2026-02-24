Rubén Maldonado: “Este gobierno es la personificación de la ineptitud; el país necesita rumbo y capacidad para resolver”.

Compartela

Expresidente de la cámara de Diputados y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo advierte sobre crisis eléctrica, endeudamiento sin resultados y exige transparencia total en obras y salud

Santo Domingo, D.N. – martes 24 de febrero de 2026. Rubén Maldonado, integrante de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), afirmó este martes que la República Dominicana atraviesa una etapa de deterioro institucional y gerencial que se expresa en fallas críticas de servicios esenciales, endeudamiento sin retorno visible y escándalos que golpean directamente a los más vulnerables.

Durante una entrevista en el programa “El Día” (Telesistema, Canal 11), conducido por Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps, Maldonado aseguró que el segundo apagón de gran magnitud en menos de cuatro mesesevidencia fragilidad y falta de planificación en el sistema eléctrico nacional.

“Un blackout significa deficiencia, falta de mantenimiento, falta de control, falta de vigilancia… y la causa fundamental: incapacidad”, sostuvo.

Crisis eléctrica y golpe a la vida diaria

Maldonado planteó que la repetición de eventos que paralizan transporte, comercio y servicios confirma que el país está pagando el costo de la improvisación y la ausencia de gestión preventiva.

“El país anda mango por hombro. Esto requiere decisiones serias, inversión eficiente y un Estado que resuelva, no que explique después del desastre.”

Deuda “sin obras”: “Se tomó prestado y no se ve”

En el plano económico, advirtió que el endeudamiento público se ha convertido en una carga sin resultados proporcionales, criticando que la población no percibe obras, mejoras ni transformación equivalente a los niveles de financiamiento asumidos.

“Las deudas no son malas si se usan para desarrollar. El problema es endeudarse y que la gente no vea nada.”

Metro Línea 2C: exigir garantías y auditoría independiente

Maldonado expresó preocupación por la necesidad de máxima transparencia y verificación técnica en grandes infraestructuras, señalando que toda obra de transporte masivo debe operar con confianza pública y garantías estructurales incuestionables.

“Si hay cuestionamientos, lo responsable es auditar, revisar y dar certeza. Lo que el pueblo necesita es seguridad y verdad.”

SENASA: “corrupción vulgar contra los más pobres”

El dirigente de la FP calificó como extremadamente grave el caso SENASA, advirtiendo que no se trata solo de un tema administrativo, sino de una afrenta ética contra la salud de quienes dependen del seguro público.

“SENASA es el seguro de los pobres. Jugar con eso es el acto de corrupción más vulgar: es robarle la comida al preso, quitarle la sopa al enfermo.”

Ruta política: crecimiento y enfoque en 2028

Maldonado indicó que la Fuerza del Pueblo se mantiene enfocada en su fortalecimiento territorial, ampliación de su base social y acompañamiento ciudadano, insistiendo en que el liderazgo del presidente Leonel Fernández representa, a su juicio, una alternativa de experiencia y capacidad gerencial frente a la crisis actual.

