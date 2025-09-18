Roy Acosta se integra a la Fuerza del Pueblo junto a su equipo político

Compartela

SANTO DOMINGO. – El exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exsubdirector general de Bienes Nacionales de la actual gestión, Roy Acosta, oficializó su paso a la Fuerza del Pueblo (FP) en un acto encabezado por el presidente de esa organización y expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández.

La juramentación, realizada la noche del martes 16 de septiembre en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, contó exclusivamente con la presencia de Acosta y su equipo político, quienes fueron recibidos por la alta dirigencia de la organización opositora.

En su discurso, Acosta manifestó que asume el compromiso de trabajar sin descanso para consolidar el crecimiento de la FP con miras a las elecciones de 2028, asegurando que su estructura política aportará significativamente a la meta de alcanzar la mayoría de los votos.

El dirigente agradeció al presidente Fernández, así como al Dr. Radhamés Jiménez, al senador Omar Fernández y al Dr. Wilkin Moreno por la acogida recibida en su nueva casa política.

Con la incorporación de Roy Acosta, la Fuerza del Pueblo fortalece sus filas con un activo político de experiencia en la administración pública y con influencia territorial, lo que representa una pérdida estratégica para el PRM y un impulso para el proyecto político liderado por Leonel Fernández.

