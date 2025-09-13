Rondas MIPYMES y Mesas de Negocio llegan a Santo Domingo Norte
Santo Domingo Norte. – Esta semana se celebraron las Rondas MIPYMES y las Mesas de Negocio en el Parque Mirador Norte, un escenario que reunió a micro, pequeños y medianos empresarios, junto a grandes empresas e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la zona.
La iniciativa, que ya ha recorrido municipios como La Romana y Santo Domingo Este, busca fortalecer la integración de los emprendedores locales mediante formación, asesoría, financiamiento y acceso a nuevos mercados.
“Hoy queda marcado un antes y un después para Santo Domingo Norte. Estas rondas son el inicio de un proceso que seguirá fortaleciendo el empresariado local. Como alcaldesa y empresaria, para mí es muy importante brindar apoyo a nuestros microempresarios y emprendedores, así como trabajar de la mano con los grandes empresarios que también se suman a este esfuerzo”, expresó la alcaldesa.
El encuentro permitió que decenas de emprendedores tuvieran la oportunidad de establecer vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocios, en un municipio que continúa en crecimiento y que cuenta con un gran potencial productivo.
La presencia del ministro y el respaldo del sector privado fueron valorados como piezas clave para el éxito de la jornada, que sienta las bases para la continuidad de estas iniciativas en todo el territorio nacional.