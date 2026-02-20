Robert Polanco resalta compromiso del Gobierno con la soberanía, libertad e Independencia Nacional

Compartela

El director de Propeep encabeza ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde junto a colaboradores de la entidad, aseguró que el trabajo que realizan va en consonancia con el legado de los fundadores de la República

Santo Domingo, RD– El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, reafirmó este jueves el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con los valores de soberanía, libertad e Independencia Nacional.

Al encabezar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a los padres fundadores de la nación, Polanco destacó que la Independencia no debe verse solo como hecho histórico, sino como una responsabilidad permanente que exige trabajo, principios y coherencia en la gestión pública.

El funcionario sostuvo que desde Propeep impulsan iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo social y la dignidad de las comunidades más vulnerables, en consonancia con el legado de los fundadores de la República.

Polanco manifestó que mantener vivos los ideales patrióticos implica actuar con transparencia, promover la equidad y defender los valores consagrados en la Constitución.

Exaltó el ejemplo imperecedero de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, al destacar que su sacrificio, valentía y firme compromiso con la libertad constituyen el cimiento moral de la República.

El director de Propeep señaló que los ideales de soberanía, independencia y dignidad nacional proclamados por los Padre de la Patria continúan como guía obligada para las presentes y futuras generaciones, llamadas a defender y fortalecer la nación con responsabilidad y patriotismo.

“A nuestra juventud le decimos, que el mejor homenaje que pueden rendir a los Padres de la Patria es el trabajo honesto, la preparación, la disciplina y el compromiso con el país. Ellos nos dieron nacionalidad, ciudadanía y libertad; a nosotros nos corresponde preservar sus ideales y proyectarlos hacia el futuro”, expresó

Al solemne acto asistieron funcionario de Propeep, que ofrendaron pétalos de rosas blancas, como muestras de reconocimiento y exaltación de los héroes independentistas, cuyo legado debe guiar las acciones presentes y futuras del Estado dominicano.

Escrita Por