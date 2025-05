Compartela

Encabeza este miércoles Jornada “Primero Tú “en Las Barías de Baní, Peravia

Las Barías, Peravia-El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó este miércoles que con las jornadas «Primero Tú» están llevado inclusión social a comunidades vulnerables que ningún gobierno había visitado.

Al encabezar una jornada de inclusión social en el distrito municipal Las Barías, de Baní, provincia Peravia, Polanco dijo que esa es una muestra de que el presidente Luis Abinader mantiene su mirada en los problemas que enfrentan los ciudadanos, en especial los residentes en las comunidades más pobres del país.

«Estamos aquí porque la visión del presidente Abinader, es de acompañar a hombres y mujeres de buena voluntad que tienen el deseo de seguir viviendo en un país que le brinde dignidad y le brinde condiciones para poder afrontar los retos que tiene la sociedad de hoy», expresó.

Polanco dijo que solicitó al director de Comunidad Digna, que es la instancia interna de Propeep que coordina este programa, «hacer una relación de las comunidades donde no han sido llevadas las jornadas, a fin de ir a esos lugares e impactar sus residentes con los servicios que ofrecen las instituciones del Gobierno».

Sostuvo que las acciones sociales «no podemos llevarla a los grandes centros, donde están los grandes hospitales, donde están las grandes clínicas, donde están cada una de las instituciones que pueden sus ciudadanos ir a resolver cualquier tipo de problema».

En cambio, enfatizó que estas jornadas hay que llevarlas a todos los lugares que la necesitan, como es el caso de Las Barías, para que sus residentes reciban los beneficios que desde los Proyectos Estratégicos de la Presidencia han sido preparados para mejorar sus condiciones de vida.

Compromiso con la equidad social

Robert Polanco manifestó que las acciones impulsadas por Propeep forman parte del compromiso del gobierno con la equidad social, llevando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

Aseguró que la estrategia está enfocada en comunidades donde no existen grandes centros hospitalarios ni instituciones públicas cercanas, para garantizar una verdadera inclusión social.

Polanco dijo que los servicios ofrecidos durante la jornada incluyen operativos médicos, entrega de medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa), asistencia para la vista y odontológica, atenciones a envejecientes y embarazadas y capacitación a jóvenes y adolescentes, entre otros.

Destacó además que esas jornadas se realizan de forma continua en todo el territorio nacional, como parte de una política pública que busca reducir las brechas de desigualdad.

”Esto no es una casualidad, no se trata solo de una promesa, no es una improvisación, esto responde a una línea de trabajo que tiene clara este equipo de trabajar por los más necesitados con hechos que transforman realidades. Estamos tocando vidas, escuchando las comunidades y actuando con responsabilidad”, precisó Polanco.

Durante la actividad, el director de Propeep estuvo acompañado de autoridades locales, como el director de ese distrito municipal, Jesús Alberto Marte; la subdirectora de Propeep, Yenni Chaljub; el director de dominicana Digna, Roberto Díaz, y regidores de la demarcación, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Escrita Por