Afirma jornada “Primero Tú” de Propeep es un puente entre el Gobierno y las comunidades más vulnerables del país

Las Malvinas, Hato Mayor -El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, destacó este jueves que en tan solo siete meses de gestión en esa institución ha visitado 30 provincias del país, llevando diversas acciones sociales que dignifican la vida de los más vulnerables, como lo ha instruido el presidente Luis Abinader.

Al encabezar una jornada de inclusión social «Primero Tú», en la comunidad Las Malvinas, de Hato Mayor, el funcionario resaltó que esos operativos sirven como puente entre el Gobierno y las comunidades más desposeídas del país.

“El programa Primero Tú es el puente entre las comunidades necesitadas y más de 20 instituciones del Gobierno que trabajan día y noche para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó Polanco.

Sostuvo, que también constituye el puente para que las embarazadas puedan recibir charlas, asistencia, canastillas y proteína nutricional.

De igual manera, indicó que es el puente para que los jóvenes puedan capacitarse con el INTRANT, con el Consejo Nacional de Drogas, y en cursos técnicos en el Infotep y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El director de Propeep explicó que gracias a esas jornadas, los adultos mayores pueden acercarse a Conape para gestionar su pensión solidaria y los discapacitados acceder a dispositivos de movilidad, a través de Conadis.

Polanco dijo además, que quienes enfrentan situaciones legales relacionadas con el registro civil de declaración tardía de nacimiento, reciben asesoría gratuita por parte de profesionales del derecho.

“El presidente Abinader nos ha instruido a estar del lado de la gente, trabajando con las comunidades, junto a alcaldes, gobernadores, legisladores y líderes comunitarios. Esa es la esencia de Primero Tú: unir esfuerzos para llevar servicios reales a quienes más lo necesitan”, expuso.

Polanco destacó que los recursos del Estado son invertidos con responsabilidad social, como una forma de devolverle a los ciudadanos en atención y soluciones, lo que pagan en impuestos.

Agregó que ese es el compromiso del presidente Abinader, “un hombre presente, humano y solidario”.

El funcionario pidió a los más de mil ciudadanos presentes en la jornada, aprovechar los servicios, ya que es una oportunidad para seguir avanzando con un gobierno que escucha y responde a las necesidades de los sectores más pobres.

Autoridades presentes

Robert Polanco estuvo acompañado de la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón Vargas; el alcalde del municipio, Amado de la Cruz; de los diputados Carmen Ligia Barceló y Héctor Fodil Robles; de la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, y del director de Dominicana Digna, Roberto Díaz, entre otras autoridades provinciales y municipales.

