Robert Polanco afirma que el presidente Luis Abinader reconoce el valor y sacrificio de la mujer dominicana

Pedro Brand, La Cuaba Este 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) reafirmó su compromiso de continuar trabajando al lado de la mujer dominicana, impulsando políticas sociales que beneficien a los hogares del país, tal como lo ha instruido el presidente Luis Abinader.

Al encabezar este domingo la Jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, el director de Propeep Robert Polanco, expresó que esta fecha es una oportunidad para reconocer el papel fundamental que ha desempeñado la mujer en la República Dominicana.

“Hoy estamos celebrando una fecha muy especial que nuestro presidente Luis Abinader valora profundamente: el papel y el trabajo que, realizan las mujeres para fortalecer sus hogares y formar sus hijos, asimismo seguir creciendo como profesional aportando al tejido social y productivo del país». precisó Polanco.

El funcionario agregó que las mujeres dominicanas “merecen todo el reconocimiento por su sacrificio, entrega y disposición para criar a sus hijos y formar generaciones, por tales motivos y mucho más merecen todo el reconocimiento del Gobierno”

Durante la actividad, realizada en la Escuela Primaria Gregorio Pérez, en el sector Salamanca, del distrito municipal La Cuaba, fueron seleccionadas veinte mujeres del público para entregarles una nevera a cada una con motivo del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, fueron escogidos tres hombres para que lleven el obsequio a sus esposas.

Con evidente alegría, el funcionario explicó que las neveras serán entregadas este lunes por un equipo de Propeep como un regalo del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje.

Polanco también invitó a los presentes a aprovechar los servicios que ofrece la jornada, entre ellos consultas odontológicas, entrega de medicamentos, vacunación, orientación comunitaria, afiliación y entrega de carnets del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), inscripción para pensiones solidarias, capacitaciones técnicas y acompañamiento en trámites de acceso a programas sociales.

Además, durante la jornada se realizaron entregas de raciones alimenticias crudas y cocidas, kits proteicos, canastillas para embarazadas, dispositivos de apoyo para personas con discapacidad, cortes de cabello para niños y adolescentes, así como charlas de prevención sobre el uso indebido de drogas y sustancias controladas, entre otros servicios.

En tanto, el alcalde del distrito municipal La Cuaba, Carlos Montaño, expresó su satisfacción por la realización de la jornada.

“Hoy nos sentimos más que contentos porque este domingo ustedes podrán recibir los servicios que ofrecen las instituciones del Gobierno para cada uno de ustedes”, señaló.

Autoridades municipales

Luego del acto de apertura, Robert Polanco realizó un recorrido de supervisión por las distintas áreas de servicio, acompañado de Rudy Pacheco, subadministrador del Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), y Héctor Luis Batista, vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, entre otras autoridades.

