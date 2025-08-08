Robert Polanco afirma Propeep ha beneficiado más de 139 mil personas vulnerables desde febrero

Compartela

”No me gusta estar en la oficina. Me gusta estar en las calles, con la gente. Si uno disfruta servir, los resultados se logran”, expuso Polanco

Pantoja, Santo Domingo Oeste -El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, aseguró este viernes que desde febrero de este año esa institución ha realizado 190 jornadas y actividades de inclusión social a nivel nacional, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 139,600 personas vulnerables.

Al encabezar una jornada «Primero Tú», la número 67 del año, en el distrito municipal Pantoja, en Santo Domingo Oeste, Polanco destacó que la estrategia de Propeep se fundamenta en el trabajo cercano con las comunidades, las juntas de vecinos, las alcaldías y organizaciones sociales.

“Esto lo ejerzo como un sacerdocio, muy cerca de la gente, con una comunicación permanente y llevando servicios sociales a donde más los necesitan”, expresó.

Resultados por programas

De acuerdo con los datos ofrecidos por el funcionario, desde febrero Propeep ha realizado 67 jornadas «Primero Tú», beneficiando a más de 58,000 personas.

Polanco resaltó que también han desarrollado 108 «Cerca de Ti», alcanzando unos 26,328 dominicanos de escasos recursos, a lo que se suman diez jornadas del programa «Renacer Contigo», que ha impactado a 1,778 emprendedores informales, capacitándolos, bancarizándolos y mejorando su infraestructura y hábitat.

El director de Propeep recordó que han coordinado cinco programas «El Gobierno Contigo», que los encabeza el presidente Luis Abinader, beneficiando a 7,538 familias de manera directa.

Polanco aclaró que muchos ciudadanos reciben múltiples servicios en las jornadas, como consultas médicas y odontológicas y entrega de dispositivos de apoyo, lo que explica la alta cifra de impactos directos e indirectos que tiene Propeep en todo el territorio nacional.

Proyecto habitacional terminado y entregado

Robert Polanco también resaltó la reactivación de proyectos de infraestructura que encontró paralizados cuando llegó a Propeep, como el Habitacional Cañada Honda en San Cristóbal, que fue rehabilitado y entregado en un plazo de cuatro meses, beneficiando a 40 familias.

Anunció que en Pantoja se realizará el Paseo de los Colores en la Escuela Fe y Alegría, del sector Las Bombas, y que evalúa intervenir el bulevar de esa localidad.

Trabajo en equipo y vocación social

Polanco atribuyó esos resultados al compromiso y la visión que tiene el presidente Luis Abinader, a su equipo y a la vocación de servicio que lo ha acompañado desde sus inicios en la Pastoral Juvenil y a su trayectoria como dirigente social y estudiantil.

“No me gusta estar en la oficina. Me gusta estar en las calles, con la gente. Si uno disfruta servir, los resultados se logran”, explicó.

Escrita Por