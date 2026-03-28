Robert Polanco afirma presidente Abinader mantiene cercanía con la gente en momentos difíciles

El Ejido, Santiago -El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, afirmó este miércoles que el presidente Luis Abinader mantiene una cercanía permanente con la gente, sobre todo en momentos difíciles.
Al encabezar una jornada de inclusión social “Primero Tú”, en el sector El Ejido, en Santiago, el director de Propeep destacó el compromiso de Abinader con el bienestar de la población, resaltando que el mandatario trabaja de manera incansable para garantizar que las instituciones públicas mantengan una cercanía real con la gente.
“El presidente ha sido claro en su visión: las instituciones deben ir a los territorios, a los barrios y comunidades, para llevar soluciones concretas a quienes más lo necesitan”, expresó el funcionario, al tiempo que valoró la rápida respuesta del Gobierno ante las recientes lluvias que han afectado distintas localidades del país.
Polanco manifestó que, a pesar de los múltiples desafíos que enfrenta el país, tanto a nivel nacional como internacional, el presidente ha sido enfático en que las instituciones deben mantenerse cercanas a la gente, llevando soluciones concretas a cada comunidad.
En ese sentido, señaló que el jefe de Estado ha estado atento a las necesidades de las familias impactadas, incluyendo la reposición de enseres del hogar, así como el respaldo a pequeños productores, agricultores y emprendedores cuyos medios de vida se han visto afectados.
La jornada incluyó atenciones médicas generales, servicios para embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, así como consultas oftalmológicas y odontológicas, entre otros beneficios dirigidos a mejorar la calidad de vida de los comunitarios.
La actividad contó con la presencia de autoridades locales y representantes institucionales, entre ellos la subdirectora de la zona norte de Propeep, Eraleisy Vásquez; el coordinador provincial, José Popa; y Fidel Díaz, en representación de la gobernadora Rosa Santos.
También participaron los regidores Esmerio Espinal y Alfonso Durán, así como Bienvenido González, subdirector de Intabaco; Rubén Luna, del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); el dirigente comunitario Nelson Santos, entre otras personalidades.
Propeep entrega más de 800 metros de arte urbano
Polanco también inauguró en Santiago dos Paseos de los Colores, que resaltan el arte, las tradiciones y figuras destacadas de esa provincia y sus localidades, a fin de promover la identidad y la recuperación de espacios públicos.
Uno de los murales fue realizado en la Escuela Primaria Emma Balaguer, en Santiago Oeste (Cienfuego), con extensión de 583.3 metros cuadrados, que destaca elementos de la identidad local y nacional, incluyendo el retrato de Emma Balaguer y un homenaje a los padres de la patria.
El mural también incorpora símbolos culturales como instrumentos musicales típicos, el Monumento a los Héroes de la Restauración, la flor de la cayena y la frase “Somos Cultura”, para reforzar el sentido de pertenencia y orgullo comunitario.
Mientras que en la Escuela Primaria Japón, en Hato del Yaque, fue inaugurado un segundo Paseo de los Colores, con una extensión de 300 metros cuadrados, que resalta valores históricos con homenajes a las Hermanas Mirabal, a los padres de la patria y al educador Ceferino Bonilla, además de incluir un espacio para el arte estudiantil.