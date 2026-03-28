Ricardo de los Santos exhorta a vivir la Semana Santa con fe, prudencia y sentido de unidad nacional

SANT0 DOMINGO.- El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dirigió un mensaje a la ciudadanía con motivo de la Semana Santa, destacando el valor espiritual y reflexivo de este período para el pueblo dominicano.
En sus palabras, señaló que la Semana Santa representa, ante todo, una oportunidad para el reencuentro con la fe y un llamado a la introspección.
“Es el momento de detenernos y valorar lo que realmente importa: la vida, la familia y nuestra paz espiritual”, expresó.
El representante de la provincia Sánchez Ramirez ante la Cámara Alta invitó a la población a vivir estos días con prudencia y respeto, resaltando la importancia de que el sacrificio de Jesucristo inspire a la sociedad a fortalecer la solidaridad y la unidad nacional. Asimismo, motivó a renovar el compromiso colectivo con el bienestar de todos los ciudadanos.
En ese sentido, hizo un llamado especial a quienes se desplazarán durante el asueto, exhortándoles a actuar con moderación y responsabilidad. “Recuerda que tu familia te espera de regreso”, enfatizó.
Finalmente, expresó su deseo de que la luz de la resurrección llene de esperanza los hogares dominicanos y sirva de impulso para continuar trabajando por un mejor país.
“¡Que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano!”, concluyó.