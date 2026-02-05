Ricardo de los Santos considera acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la ITF garantiza mejores condiciones laborales para los choferes

Compartela

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), Ricardo de los Santos, respaldó este jueves el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo de la República dominicana y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), en el cual acordaron establecer un marco de cooperación institucional orientado al fortalecimiento de los derechos laborales, el diálogo social y las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector transporte y actividades conexas.



Para el líder transportista, el convenio suscrito por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y el secretario general adjunto de la ITF, Rob-Johnston, constituye un avance trascendental para el sector transporte en sentido general, al considerar que permitirá que los choferes puedan obtener oportunidades de crecimiento personal, condiciones laborales más dignas y mejor calidad de vida.



Explicó que este acuerdo impulsará con más fuerza la evolución del transporte, para que sea más moderno y ajustado a los nuevos tiempos a fin de brindar un servicio con mayor eficiencia a la sociedad dominicana.



“Felicito al Ministerio de Trabajo y a la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte por haber firmado este acuerdo, el cual traerá el avance tecnológico y el fortalecimiento de los derechos laborales”, dijo Ricardo de los Santos.



Mediante este memorándum, ambas instituciones acordaron cooperar para promover el cumplimiento de la legislación laboral y los estándares internacionales del trabajo en los sectores del transporte, la logística, el turismo y servicios relacionados, ámbitos que concentran una alta movilidad laboral y un impacto estratégico en la economía nacional.



También contempla acciones conjuntas para el fortalecimiento del diálogo social tripartito, la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, la formación y capacitación de trabajadores, dirigentes sindicales y actores institucionales, así como la promoción de la igualdad, la inclusión y la equidad de género en estos sectores productivos.



La ITF es una federación sindical internacional que agrupa a cerca de 700 sindicatos en más de 150 países y cuenta en la República Dominicana con 20 organizaciones afiliadas, lo que refuerza la relevancia de este acuerdo como una herramienta para articular esfuerzos entre el Estado dominicano y el movimiento sindical del transporte a nivel nacional e internacional.



La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), institución que Ricardo de los Santos describió como exitosa, donde nunca ha existido la división y la unión de sus miembros ha prevalecido compacta por más de 60 años ininterrumpidos.



Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO); fungió como testigo de la firma de dicho memorándum.

