«Revista TurisMag con éxito en FITUR y fortalece promoción del turismo dominicano»

La revista de turismo TurisMag logró un impacto significativo durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, con la circulación de su edición especial, disponible tanto en formato impreso como digital, consolidándose como una plataforma estratégica de promoción del turismo dominicano y del sector empresarial vinculado a la industria.

Esta es la tercera edición de TurisMag llevada a ferias internacionales, luego de su participación en importantes escenarios como Top Resa en París, IFTM en Londres y FIT Argentina, donde ha promovido de manera constante el destino República Dominicana, así como a las empresas e instituciones que forman parte de la cadena de valor del turismo.

El editor de la revista, Máximo Miñoso Santoni estuvo presente en el evento, donde realizó la entrega oficial de ejemplares a importantes personalidades del sector, entre ellos el ministro de Turismo Dominicano, David Collado, así como a la gobernadora de Puerto Rico, el presidente del Banco Popular Dominicano Christopher Paniagua, y destacados líderes empresariales como Fernando Hazoury, de Cap Cana, Encarna Piñero del Grupo Piñero, entre otras figuras influyentes del turismo y la inversión regional.

La revista contó con el respaldo y participación de reconocidas entidades y empresas como Grupo Cap Cana, Banco Popular Dominicano, Aerodom, Fideicomiso RD Vial, el Departamento Aeroportuario, Banreservas, Sky High, SIM Límites, Agencia de Viajes Bermellón, Fundacion Pa’ lante Dominicana, Enjoy Restaurant Punta Cana entre otras organizaciones comprometidas con el desarrollo del sector turístico.

TurisMag fortalece la conexión entre actores del turismo y refuerza la promoción internacional de la República Dominicana como destino competitivo en FITUR 2026.

