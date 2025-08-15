Residentes sector Nuevo Amanecer en SDE, recibe con entusiasmo jornada social “Primero Tú” de Propeep

Compartela

Robert Polanco, destaca que las jornadas de inclusión social es una estrategia de acción directa, del Gobierno, que coloca a las personas más vulnerables en el centro de las políticas públicas

Santo Domingo Este. – Con gran participación y muestras de agradecimiento, los residentes del sector Nuevo Amanecer en Santo Domingo Este, recibieron este viernes la jornada social “Primero Tú”, organizada por los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), que dirige Robert Polanco.

La actividad, que reunió a cientos de de personas desde tempranas horas de la mañana, en la escuela Carmen Quidiello de Bosch, ubicada en este sector llevó servicios esenciales, oportunidades y esperanza a esta comunidad, reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de acercar soluciones a la gente en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Durante el acto de apertura del evento, el director de Propeep, Robert Polanco, expresó que “Primero Tú” es una estrategia de acción directa del gobierno del presidente Luis Anibader, que coloca a la persona en el centro de las políticas públicas, para mejorar la calidad de vida de las familias y personas más necesitadas del país.

Robert Polanco aseguró que el presidente Luis Abinader tiene bien pendiente la necesidades de su pueblo, “por eso estamos aquí con todos ustedes con los servicios sociales que se ofrecen en esta jornada de Inclusión Social”

“Aquí no solo traemos servicios, también traemos esperanza. Queremos que cada ciudadano sienta que el Gobierno está presente y que sus necesidades importan”, afirmó Polanco.

El funcionario, aseguró que “Primero Tú” continuará impactando diferentes sectores de SDE y otras provincias del país, con el objetivo de llevar atención integral, esperanza y oportunidades a las comunidades que más lo necesitan.

Testimonios de comunitarios

Los comunitarios valoraron de forma positiva la jornada, señalando que muchas de las soluciones recibidas habrían implicado altos costos y largos desplazamientos si no fuera por la presencia de Propeep en su propio sector.

La señora Jordani Osoría expresó “Estoy muy agradecida que estos servicios estén en nuestra comunidad, hace mucho que lo estábamos esperando”.

“Está todo muy organizado y bien, encontramos los servicios que andamos buscando y un buen trato” así se se expresó Degnis Montero, presidente de la Junta de Vecinos.

En esta jornada los asistentes tienen la oportunidad acceder de manera gratuita a consultas médicas, entrega de medicamentos, servicios odontológicos, alimentos crudos y cocinados, inscripción en programas sociales y cursos de capacitación técnica.

Además, afiliación y entrega de carnet del Seguro Nacional de Salud (Senasa), entrega de dispositivos a personas discapacitadas, atención a envejecientes, lentes, canastillas y proteínas para mujeres embarazas, asistencia legal en el Registro Civil Tardío de Nacimiento, asímismo, se ofrecieron charlas de prevención en salud y contra el uso de drogas a la juventud, entre otros.

Autoridades presentes

Robert Polanco, realizó un recorrido de supervisión acompañado del Regidor Gerson Antigua, la diputada Altagracia de Los Santos, la subdirectora de Propeep Yenni Chaljub, el Coronel Mendoza en representación de las Escuelas Vocacionales, el pastor Rener Polanco, el director del programa Dominicana Digna Roberto Díaz entre otros.

Escrita Por