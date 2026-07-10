República Dominicana y Panamá fortalecen cooperación estratégica para elevar la seguridad de la aviación civil en la región

Santo Domingo.– En el marco de la CIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) de la República Dominicana y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de la República de Panamá suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que establece un marco de cooperación técnica, operativa y estratégica para fortalecer la seguridad de la aviación civil, conforme a los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El acuerdo fue firmado por el director general del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, y el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, capitán Rafael Bárcenas Chiari, consolidando una alianza institucional orientada al intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades especializadas y la implementación de mecanismos de cooperación para hacer frente a los desafíos actuales y emergentes en materia de seguridad de la aviación.
El Memorándum contempla líneas de acción en áreas prioritarias como la seguridad aeroportuaria (AVSEC), el fortalecimiento de las competencias del personal mediante programas de capacitación y entrenamiento especializado, la gestión integral de riesgos, la mejora continua de los procesos, el intercambio de información estratégica bajo estrictos protocolos de confidencialidad y la incorporación de tecnologías aplicadas al análisis de amenazas, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
Asimismo, establece modalidades de cooperación que incluyen el intercambio de expertos e instructores, misiones de asistencia técnica, pasantías, seminarios, ejercicios y simulacros conjuntos, así como el desarrollo e intercambio de normativas, manuales técnicos y procedimientos especializados que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales de ambas autoridades.
Este instrumento de cooperación se fundamenta en las disposiciones del Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, relativo a la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, así como en el Documento 8973 (Manual de Seguridad de la Aviación) de la OACI, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la cooperación internacional como pilar esencial para garantizar operaciones aéreas más seguras, resilientes y eficientes.
Con la suscripción de este Memorándum de Entendimiento, el CESAC continúa ampliando su red de cooperación internacional y consolida el liderazgo de la República Dominicana en la promoción de iniciativas regionales orientadas al fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil, mediante el intercambio de experiencias, la innovación, la armonización de procedimientos y la aplicación de las mejores prácticas internacionales.