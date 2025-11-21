República Dominicana será sede de la Cumbre REGULATEL–ASIET–COMTELCA 2025

Compartela

El encuentro se desarrollará del 9 al 12 de diciembre en Punta Cana

Santo Domingo. – República Dominicana, representada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), será anfitriona de la Cumbre REGULATEL–ASIET–COMTELCA 2025, bajo el lema “Conectando el futuro digital de la región». El encuentro reunirá a representantes institucionales y de los países miembros, reguladores, empresas tecnológicas y organismos internacionales para debatir los retos y oportunidades de la transformación digital, la innovación tecnológica y la ciberseguridad en América Latina, el Caribe y Europa.

La Cumbre es organizada conjuntamente por el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA).

Durante cuatro días, del 9 al 12 de diciembre, se desarrollará una amplia agenda de trabajo que incluirá la 160ª Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de COMTELCA, la Cumbre REGULATEL–ASIET–COMTELCA, la 28ª Asamblea Plenaria de REGULATEL, y un encuentro de DIGI Américas Alliance sobre inteligencia artificial y ciberseguridad.

El INDOTEL destaca que la realización de estos eventos en territorio dominicano representa un reconocimiento al liderazgo del país en materia de telecomunicaciones y una oportunidad para fortalecer la cooperación regional, el intercambio de experiencias y la promoción de políticas que impulsen la transformación digital en América Latina y el Caribe.

Entre los ejes de discusión destacarán la regulación inteligente para el despliegue del 5G y las tecnologías emergentes, la infraestructura digital como motor de productividad e integración regional, la inclusión digital y la mejora regulatoria, y la regulación del futuro a través del diálogo multisectorial. Asimismo, el desayuno–mesa redonda “Inteligencia artificial y la ciberseguridad en LATAM: confianza, resiliencia y crecimiento”, organizado por DIGI Américas Alliance, contará con la participación de expertos de esa organización como de Apple y CrowdStrike, quienes analizarán estrategias para fortalecer la seguridad digital y promover una adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en la región.

El evento culminará el viernes 12 de diciembre con la celebración de la 28ª Asamblea Plenaria de REGULATEL, durante la cual se formalizará el traslado de la Presidencia del Foro para el año 2026 de Colombia a República Dominicana.

Esta designación constituye un reconocimiento al liderazgo del país en el ámbito de las telecomunicaciones y la transformación digital, así como a su firme compromiso con la cooperación regional y la promoción de un entorno digital inclusivo, sostenible y seguro.

