República Dominicana logra hito al superar la barrera de los US$1,400 millones exportados en un solo mes

República Dominicana se proyecta como el primer país con mayor crecimiento promedio proyectado del PIB en América Latina y primero en Centroamérica y el Caribe, para el año 2026, según informe del Banco Mundial
Santo Domingo. – La República Dominicana ha marcado un precedente histórico al alcanzar los US$1,448.6 millones en exportaciones durante el mes de marzo de este 2026, lo que representa un incremento interanual del 20.7% y una variación absoluta de US$248.9 millones con respecto al mismo mes de 2025, posicionándose como el valor más alto registrado en el período analizado para las exportaciones nacionales.
El repunte exportador estuvo liderado principalmente por el oro en bruto en 78.2%, cifra que representa más más de US$110.8 millones adicionales. Asimismo, otros rubros clave fueron los disyuntores con US$17.4 millones adicionales, el tabaco, con crecimiento absoluto en US$16.5 millones, e instrumentos y aparatos de medicina con una variación absoluta de US$12.3 millones.
Principales socios comerciales
En cuanto a los socios comerciales, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino al concentrar un poco más de la mitad del valor total exportado, con US$731.3 millones. Canadá se posiciona en segundo lugar con exportaciones por US$201.1 millones y una participación de 13.88%; su crecimiento interanual fue de 150% para un incremento absoluto de US$120.6 millones, impulsado principalmente por las exportaciones de oro en bruto. Mientras que Haití ocupa el tercer lugar con exportaciones por US$129.2 millones, representando una participación de 8.92% y un crecimiento de 36.4%, con una variación absoluta de US$34.5 millones adicionales.
La lista de los cinco principales socios comerciales se completa con Puerto Rico (US$55.4 millones) y China (US$51.9 millones).
Principales productos exportados
El principal producto exportado por la economía dominicana en marzo 2026 fue el oro en bruto, representando un 17.1% del total exportado, equivalente a US$247.1 millones. En términos de importancia, le siguieron los instrumentos y aparatos medicina con una participación de 8.78% y un valor de US$127.2 millones. En tercer lugar, se ubicaron los Cigarros “puros”, que representaron 6.39 % del total exportado, alcanzando un valor de US$92.5 millones.
Régimen de exportación
Respecto a la modalidad de exportación, las Zonas Francas continuaron siendo el pilar principal con un aporte de US$841.2 millones que, en términos de participación, representó el 58.07 % del total exportado.
El Régimen Nacional exhibió un salto notable del 45.6%, y contribuyó con un 41.93 % del total de exportaciones en marzo 2026.
En este dinamismo, las cinco principales provincias exportadoras son Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y el Distrito Nacional.
Al evaluar el acumulado del primer trimestre de 2026, el crecimiento se mantiene firme con un total de US$3,736.9 millones exportados, lo que supone un incremento del 18.3% frente al mismo periodo del año anterior.
Inversión Extranjera Directa
Paralelamente, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el año 2025 sirve como base fundamental para entender la capacidad productiva actual, periodo en el que el país captó US$5,032.8 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 11.3%. El sector Turismo se consolidó como el principal receptor de estos capitales, seguido por los sectores de Energía e Inmobiliario. Al mismo tiempo, se evidencia una mayor diversificación, impulsada por el fuerte crecimiento de la minería (+580.5%), así como por el dinamismo en comercio e industria (+33.6%) y energía (+11.2%).
Estas inversiones provienen principalmente de España y Estados Unidos.
Perspectivas de crecimiento económico
En cuanto al crecimiento económico promedio proyectado (%) para América Latina y El Caribe para el año en curso (2026), la República Dominicana es el primer país con mayor crecimiento promedio proyectado del PIB, según informe del Banco Mundial.