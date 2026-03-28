República Dominicana inicia evaluación internacional: CESAC encabeza apertura proceso de auditoría de la OACI

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) realizó el acto de apertura de la Auditoría de Seguridad de la Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una evaluación internacional que permitirá verificar el cumplimiento de los estándares y medidas de seguridad implementados en el sistema aeroportuario nacional.
La actividad estuvo encabezada por el director general del CESAC, el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, quien estuvo acompañado de su esposa la señora Jenny Guillermo de Souffront; de igual forma estuvieron presentes el equipo de auditores externos de la OACI que tendrá a su cargo el proceso de evaluación, programado del 8 al 19 de junio, la plana mayor de la institución así como los titulares de las instituciones vinculados al sector aeronáutico del país.
Durante sus palabras en el alto oficial destacó que “esta auditoría de la OACI constituye una oportunidad para evidenciar el trabajo realizado por el Estado dominicano, así como el compromiso permanente de nuestras instituciones con la mejora continua, la gestión eficiente y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de seguridad de la aviación civil”.
La auditoría tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de las normas establecidas en el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación) y las disposiciones de seguridad contenidas en el Anexo 9 (Facilitación), mediante la revisión de los mecanismos, procedimientos y controles aplicados por las entidades responsables de garantizar la protección del transporte aéreo.
Dentro de las áreas que serán objeto de revisión se encuentran las direcciones de Operaciones, Control de Calidad AVSEC, Acreditación y Certificación, la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), Inteligencia y Recursos Humanos, entre otras dependencias que forman parte de la estructura organizacional del CESAC; así como los aeropuertos internacionales las Americas (MDSD) y Punta Cana (MDPC).
La realización de esta auditoría representa una oportunidad para mostrar ante la comunidad aeronáutica internacional los avances alcanzados por el país en materia de seguridad aeroportuaria y el trabajo continuo que desarrollan las instituciones involucradas para mantener un sistema confiable, eficiente y acorde con las disposiciones establecidas por la OACI.