República Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva con la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y Frontón

Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana escribirá una nueva página en su historia deportiva con la juramentación de la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y Frontón, un acontecimiento que marcará el inicio oficial de esta disciplina en el país y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo del deporte nacional.
El acto se celebrará el viernes 3 de julio en el Salón Flora del Hotel Hyatt Centric Santo Domingo, ubicado en la avenida Winston Churchill, y contará con la presencia del miembro de la directiva Internacional de Pelota Vasca y Frontón, Lázaro Ricardo Mendoza; del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; así como de autoridades deportivas, dirigentes e invitados especiales que serán testigos del nacimiento oficial de esta nueva federación.
Durante la ceremonia será juramentado como presidente de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y Frontón Enrique Ramírez Mackay, junto a los demás integrantes de la nueva directiva que tendrá la responsabilidad de impulsar el crecimiento y la organización de esta disciplina en la República Dominicana.
La actividad reviste un significado histórico al coincidir con la construcción de la nueva cancha de Pelota Vasca y Frontón en territorio dominicano, una infraestructura que permitirá el desarrollo de atletas, entrenadores, árbitros y competencias, sentando las bases para la incorporación del país al escenario internacional de este deporte.
Aunque para muchos dominicanos la Pelota Vasca y Frontón aún resulta desconocida, se trata de una disciplina con una sólida tradición internacional, reconocida por combinar velocidad, precisión, estrategia y una extraordinaria capacidad de reacción. Se practica en un escenario denominado frontón, donde los jugadores, de forma individual o por parejas y en diferentes modalidades, impulsan una pelota contra un muro siguiendo reglas específicas que convierten cada punto en un desafío de habilidad, inteligencia y resistencia física.
El deporte promueve valores como la disciplina, el respeto, la concentración, el trabajo en equipo y el juego limpio, convirtiéndose en una alternativa de gran potencial para ampliar la oferta deportiva de la República Dominicana y brindar nuevas oportunidades a las futuras generaciones de atletas.
El fortalecimiento de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y Frontón representa el compromiso de desarrollar una estructura deportiva sólida, transparente y organizada, orientada a la formación de talento nacional y a la participación del país en competencias regionales, continentales y mundiales.
La presencia del miembro Internacional, Lázaro Ricardo Mendoza, constituye un importante respaldo al proceso de expansión de esta disciplina en el continente y refleja la confianza de los organismos internacionales en el potencial de la República Dominicana para integrarse activamente a la comunidad mundial de la Pelota Vasca y Frontón.
De igual manera, el acompañamiento del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, reafirma el compromiso del movimiento olímpico nacional con la diversificación y el fortalecimiento del deporte dominicano mediante la juramentacin de nuevas disciplinas.
Con esta juramentación, la República Dominicana no solo suma una nueva federación deportiva, sino que inicia un proyecto llamado a trascender generaciones y a construir una nueva tradición competitiva para el país.
Porque toda gran historia deportiva comenzó alguna vez con un primer paso. Con una primera cancha, un primer grupo de dirigentes, los primeros atletas y la convicción de que era posible construir algo que aún no existía.
Hoy, la República Dominicana da ese paso. Con 8 asociaciones listas para integrar atletas Y con ello comienza a escribir una nueva página en la historia del deporte nacional.