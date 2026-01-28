Compartela

Chicago, Illinois – 28 de enero de 2026.- República Dominicana fue reconocida con el prestigioso galardón “International Destination Partner of the Year” (Destino Aliado Internacional del Año) durante la ceremonia de los ASTA Globes Awards 2026, celebrada en el histórico Palmer House, en la ciudad de Chicago.

Este reconocimiento, otorgado por la American Society of Travel Advisors (ASTA), destaca el liderazgo del destino en la industria turística internacional y su sólida trayectoria de colaboración con los agentes de viajes y socios estratégicos del sector.

Los ASTA Globes Awards reconocen a los líderes, innovadores y aliados estratégicos que contribuyen al desarrollo y evolución de la industria turística, destacando su impacto, liderazgo y aportes al ecosistema de los asesores de viajes a nivel internacional.

En su gala inaugural, celebrada en Chicago, ASTA rindió homenaje a los ganadores, miembros del Salón de la Fama, líderes del sector y socios destacados, reconociendo a aquellas personas y organizaciones cuya profesionalidad, capacidad de incidencia e innovación están contribuyendo a transformar el futuro del asesoramiento en viajes.

Zane Kerby presidente y CEO de ASTA destaco: “los asesores de viajes son la columna vertebral de esta industria, y los ASTA Globes existen para reconocer a quienes lideran con propósito y elevan los estándares de nuestra profesión. Los galardonados de este año representan a los mejores líderes y socios del sector, que invierten en profesionalismo, defienden a los asesores y hacen avanzar a nuestra comunidad a través de la acción, la integridad y el impacto”.

La delegación del Ministerio de Turismo de República Dominicana estuvo integrada por Raquel Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de Orlando; Deborah Rodríguez, directora de la OPT Chicago; Karina Ramos, directora de la OPT New York; y Fernando Abreu, director de Relaciones con Aerolíneas y Conectividad Aérea.

La participación del país en este importante escenario internacional refleja una visión estratégica orientada a consolidar relaciones con la industria, impulsar la conectividad aérea y proyectar una propuesta de valor integral que posiciona a República Dominicana como un socio clave y un destino líder en los principales mercados internacionales.

República Dominicana continúa avanzando como referente regional mediante una propuesta turística diferenciada, que integra segmentos de alto valor como lujo, MICE, golf y turismo cultural, junto con experiencias auténticas y sostenibles.

Este crecimiento se sustenta en una sólida infraestructura, una amplia conectividad aérea y una estrategia de colaboración con la industria que impulsa su posicionamiento en los mercados internacionales.

El galardón reafirma el compromiso del país con la excelencia, la innovación y la colaboración con la industria global de viajes, fortaleciendo su posicionamiento como un aliado estratégico clave para el crecimiento sostenible del turismo internacional.

