El ministro de Turismo califica como proeza el crecimiento del turismo dominicano en la actual coyuntura

Santo Domingo. -República Dominicana recibió más 8,592,694 de visitantes en los primeros 9 meses de este año, lo que evidencia la consistencia del crecimiento del turismo y su impacto en la economía, informó el ministro David Collado.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria en el periodo enero-septiembre, en un hotel de la capital, Collado dijo que la llegada de visitantes en los primeros nueve meses del año registró un crecimiento de un 49% con relación al 2019, un 13% respecto al 2023 y un 2.6% en comparación al año pasado.

El funcionario informó que en el período enero-septiembre el país recibió 6,575,483 turistas por la vía aérea, lo que representó un crecimiento de un 32% respecto al 2019, un 9% con relación al 2023 y 2.3% en comparación del 2024.

En los primeros nueve meses de este año se registró la llegada de 2,017,221 cruceristas.

«Esos dos números marcan otro récord: la llegada de 8,592,694 millones de visitantes en 9 meses. Lo volvimos hacer», dijo el ministro Collado.

El funcionario informó que solo en el mes de septiembre el país recibió un total de 490,431 turistas por vía aérea, lo que representa un crecimiento de 4.6% con relación al año pasado, así como la llegada de 97,700 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos con un 38%, Colombia con un 10%, Canadá un 8%, Argentina 7% y México, Puerto Rico e Inglaterra con un uno por ciento.

Los aeropuertos que más turistas recibieron fueron Punta Cana con 59%, Las Américas con 25%, Cibao con 12%, Puerto Plata 3% y un 1% La Romana y otros.

El ministro Collado dijo que, pese a todas las adversidades a nivel mundial, el turismo dominicano continúa creciendo de manera sostenida.

«Ha sido una proeza alcanzar esos números con la coyuntura internacional», subrayó el ministro Collado.

En el marco de la actividad, el presidente del Clúster Turístico Santo Domingo, Juan Manuel Martín de Oliva entregó un reconocimiento al ministro Collado, mediante cual lo declara miembro distinguido de esa entidad.

