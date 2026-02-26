República Dominicana consolida su liderazgo en Colombia tras una exitosa participación en ANATO 2026

Compartela

Bogotá, Colombia. El Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) durante su participación en la 45.ª edición de la Vitrina Turística ANATO 2026 ha obtenido resultados históricos, consolidando la expansión del destino en el mercado suramericano.

La delegación dominicana, encabezada por el ministro David Collado y compuesta por 45 empresas coexpositoras, se encuentra trabajando en una agenda estratégica enfocada en el cierre de negocios y el fortalecimiento de las alianzas y la conectividad aérea.

Durante 2025, el mercado colombiano reafirmó su importancia estratégica al aportar 400,936 turistas, lo que representa un crecimiento del 19.1% frente al año anterior. Estos resultados posicionan a Colombia como el cuarto país emisor de turistas a nivel global para República Dominicana y el segundo desde Latinoamérica, representando el 4.5% del total de llegadas internacionales.

Este flujo de visitantes genera un impacto económico vital: más de US$245 millones en divisas netas, la creación de 21,000 empleos y una recaudación tributaria superior a los 3,213 millones de pesos dominicanos.

Respecto a la conectividad aérea, en el marco de la feria, el MITUR concretó acuerdos de alto nivel para expandir la oferta de vuelos:

· Alianzas estratégicas: Reuniones clave con las aerolíneas Copa y Avianca para optimizar el tránsito desde Centro y Latinoamérica. Avianca aporta más de 320 mil asientos con tres rutas provenientes de Bogotá y Medellín, con una ocupación promedio de 82% y con una frecuencia de 27 vuelos promedio por semana. Copa Airlines aporta alrededor de 718 mil asientos con dos rutas provenientes desde Panamá con una ocupación superior al 87% y una frecuencia de 70 vuelos promedio por semana, con pasajeros provenientes Centro y Latino América.

Así mismo, se sostuvieron reuniones, con Wingo para la renovación del acuerdo, garantizando más de 149 mil asientos al año; en 2025 la ocupación de los vuelos en las cuatro rutas existentes fue de 96%, con una frecuencia de 15 vuelos promedio a la semana.

· Seguimiento local: Se efectuó una reunión con Arajet que aporta más de 272 mil asientos al año, en siete rutas desde Colombia con una ocupación promedio de 76%, con una frecuencia de 20 vuelos en promedio a la semana.

· Nuevas operaciones: Se formalizaron acuerdos con JetSmart, que ya opera desde diciembre 2025, seis frecuencias semanales desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, con una ocupación superior a 88% y que aporta alrededor de 13,400 asientos.

· Próximos destinos: Se iniciaron negociaciones con Wingo para evaluar una nueva ruta directa hacia Puerto Plata, impulsando el desarrollo turístico de la costa norte.

Como novedad en esta edición, República Dominicana cautivó a los asistentes con una inmersión cultural y gastronómica. Desde la elegancia del Larimar y el arte de torcer tabaco, hasta el ritmo del merengue —Patrimonio de la Humanidad—, el stand dominicano es un epicentro de experiencias.

Asimismo, se efectúan más de 20 presentaciones técnicas dirigidas a agentes de viajes, destacando los destinos emergentes y las nuevas infraestructuras, como los parques temáticos DOMINICANIA y PANACA, así como el robustecimiento del turismo de naturaleza y aventura.

Con las alianzas fortalecidas en ANATO 2026, República Dominicana proyecta un crecimiento sostenido en estos mercados para el resto del año, reafirmando que el país «lo tiene todo».

