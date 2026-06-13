República Dominicana concluye satisfactoriamente Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACI

Santo Domingo. La República Dominicana concluyó de manera satisfactoria la Auditoría Universal de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), proceso que permitió evaluar la capacidad del Estado para implementar y supervisar las medidas destinadas a proteger la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.
Durante el acto de clausura, el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, destacó que el desarrollo de la auditoría evidenció la solidez, madurez y efectividad del Sistema Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, sustentado en un marco normativo actualizado, mecanismos de supervisión consolidados, personal altamente capacitado y una estrecha coordinación entre las instituciones que integran el sector aeronáutico nacional.
La misión auditora llevó a cabo una revisión integral de los elementos críticos del sistema de seguridad de la aviación, incluyendo aspectos regulatorios, operativos, de supervisión, capacitación, control de calidad y coordinación interinstitucional, verificando la aplicación de los estándares y métodos recomendados por la OACI.
Los hallazgos preliminares evidenciaron un sistema nacional de seguridad de la aviación robusto, maduro y eficaz, capaz de responder a los desafíos actuales de la seguridad aeroportuaria mediante una estructura de supervisión consolidada, procesos estandarizados y una cultura institucional orientada al cumplimiento de las normas internacionales. Estos resultados reflejan el esfuerzo sostenido que realiza el Estado dominicano para garantizar la protección de la aviación civil y mantener elevados niveles de cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad.
El general Souffront Tamayo señaló que la culminación exitosa de este proceso constituye una demostración de las capacidades alcanzadas por la República Dominicana en materia de seguridad de la aviación civil y del compromiso permanente del Estado con la mejora continua de sus sistemas de supervisión, control y gestión de riesgos.
Asimismo, expresó su reconocimiento al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por el respaldo permanente brindado a las iniciativas orientadas al desarrollo de la seguridad aeroportuaria y de la aviación civil. Agradeció también al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Junta de Aviación Civil (JAC), la Dirección General de Migración (DGM), la Dirección General de Pasaportes (DGP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL; y con ellas a todas las instituciones públicas y privadas que contribuyeron al desarrollo exitoso de la auditoría.
La auditoría permitió además validar las fortalezas alcanzadas por el sistema nacional, evidenciando el grado de evolución institucional alcanzado por la República Dominicana en materia de seguridad de la aviación civil, resultado de años de trabajo continuo, inversión en capacidades, modernización de procesos y formación especializada del personal.
Con la conclusión de esta misión, la República Dominicana continúa consolidando un sistema de seguridad de la aviación civil alineado con las disposiciones de la OACI y preparado para enfrentar los desafíos presentes y futuros del entorno aeronáutico internacional.