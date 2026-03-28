República Dominicana asume por primera vez la Primera Vicepresidencia de Puertos de la OEA

La República Dominicana alcanzó un nuevo hito en su posicionamiento internacional al asumir la Primera Vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), resultado del trabajo desarrollado en los últimos años para fortalecer el sistema portuario nacional y consolidar el liderazgo del país en el ámbito marítimo y logístico regional.
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, destacó que esta designación representa un reconocimiento al crecimiento experimentado por el sector portuario dominicano, así como al liderazgo alcanzado por el país en materia de modernización, conectividad, sostenibilidad e integración regional.
“Este importante logro representa el resultado del trabajo que hemos venido realizando para transformar, modernizar y posicionar nuestro sistema portuario como un referente regional. Hoy la República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en el ámbito portuario regional y asumimos esta responsabilidad con el compromiso de seguir aportando al fortalecimiento del sector en las Américas”, expresó Rodríguez.
El funcionario señaló que este nuevo paso dentro de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA es resultado del esfuerzo conjunto de muchos hombres y mujeres que trabajan cada día por el desarrollo del sistema portuario nacional, así como de la visión impulsada por el presidente Luis Abinader para fortalecer la infraestructura marítima y logística del país. Rodríguez afirmó que, desde esta posición, la República Dominicana continuará promoviendo iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la integración puerto-ciudad, la resiliencia de las infraestructuras marítimas y el fortalecimiento del desarrollo logístico regional.
Asimismo, destacó que este reconocimiento internacional fortalece la posición de la República Dominicana como un socio confiable y estratégico en el Caribe y América Latina, impulsando mayores oportunidades de cooperación, intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el ámbito portuario. “Este es un logro de todos los dominicanos y una motivación para seguir avanzando hacia un sistema portuario más moderno, eficiente, inclusivo y competitivo, capaz de responder a los desafíos del comercio global y las nuevas dinámicas logísticas internacionales”, puntualizó.
La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) es el principal foro hemisférico de cooperación en materia portuaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrado por las autoridades portuarias nacionales de los Estados miembros. Su misión es promover el desarrollo competitivo, seguro, sostenible y eficiente de los puertos de las Américas, mediante el intercambio de experiencias, cooperación técnica, capacitación e impulso de políticas orientadas a fortalecer el comercio marítimo, la logística y la conectividad regional.