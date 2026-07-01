Red Nacional de Trauma fortalece capacidad de respuesta con hospitales especializados, helipuertos y emergencias remozadas

Santo Domingo.– Con el propósito de reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito, el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), continúa fortaleciendo la Red Nacional de Trauma, iniciativa puesta en funcionamiento por el presidente Luis Abinader en 2024 para garantizar una atención más rápida, oportuna y especializada a los pacientes traumatizados.
Como parte de esta estrategia, el SNS ha impulsado la construcción, ampliación y fortalecimiento de hospitales traumatológicos y Unidades de Trauma, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y asegurar que cualquier persona que sufra un accidente pueda ser trasladada de forma rápida y segura a un centro especializado.
Durante muchos años, el país solo contó con los hospitales traumatológicos Dr. Darío Contreras, Dr. Ney Arias Lora y Profesor Juan Bosch, en La Vega. Con la incorporación de los hospitales especializados en trauma de Higüey y Azua, la Red Nacional de Trauma dispone actualmente de cinco centros especializados bajo la gestión del SNS.
Como parte de la expansión de esta red, avanzan los trabajos de construcción de nuevos hospitales traumatológicos en Sosúa y San Cristóbal, además de una Unidad Traumatológica en el Hospital Regional Luis L. Bogaert, iniciativas que permitirán ampliar la cobertura en zonas estratégicas del país.
Asimismo, el Servicio Nacional de Salud desarrolla la mapificación de la Red Nacional de Trauma, una herramienta que permitirá monitorear en tiempo real la capacidad operativa y los principales indicadores de los hospitales traumatológicos, facilitando la toma de decisiones y una gestión más eficiente de los recursos disponibles.
A estos esfuerzos se suma la activación del Protocolo Nacional de Atención en Trauma en los cinco hospitales especializados de la red, con el propósito de estandarizar la atención, garantizar servicios oportunos y especializados y reducir la mortalidad, especialmente durante el proceso de traslado de los pacientes.
Actualmente, la Red Nacional de Trauma registra una supervivencia superior al 98 %, con una mortalidad intrahospitalaria inferior al 2 %. Asimismo, mantiene una tasa de infección por debajo del 2 % y garantiza una atención oportuna a los pacientes traumatizados, logrando reducir el tiempo de rotación de camas y de los procedimientos quirúrgicos a un promedio de tres a cuatro días.
*Red Nacional de Helipuertos*
La Red Pública de Salud también ha consolidado su capacidad de respuesta mediante la expansión de la Red Nacional de Helipuertos.
Actualmente, el SNS dispone de helipuertos en los hospitales Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en La Vega; la Ciudad de la Salud; el Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, y el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata.
De igual forma, avanzan los trabajos de construcción de nuevas infraestructuras de aterrizaje en el Hospital Traumatológico de Azua, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, y el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.
Estas infraestructuras estratégicas fortalecen la coordinación entre los centros asistenciales de la Red Pública, facilitan el traslado de pacientes hacia hospitales especializados y reducen significativamente el tiempo de respuesta en situaciones donde cada minuto resulta determinante.
*Cerca de 60 emergencias remozadas y equipadas*
Consciente de que las primeras horas posteriores a un siniestro vial son decisivas para la supervivencia del paciente traumatizado, el Servicio Nacional de Salud ha remozado y equipado cerca de 60 áreas de emergencias en todo el territorio nacional.
Esta intervención busca garantizar una asistencia oportuna, preservar la vida de los pacientes y, una vez recibidos y estabilizados, gestionar su traslado a través de la Red Nacional de Trauma hacia uno de los centros especializados.
*Coordinación de las Unidades de Cuidados Intensivos*
Para asegurar la atención de los pacientes en estado crítico, la Red Nacional de Trauma ha fortalecido la coordinación con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), permitiendo conocer la disponibilidad de camas, equipos e insumos necesarios para la atención.
Además, cuenta con personal entrenado en hospitales de segundo y tercer nivel, lo que garantiza que los pacientes sean trasladados de forma segura y reciban atención especializada de manera oportuna.
El Servicio Nacional de Salud continúa impulsando la modernización de la Red Pública de Salud y el fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma mediante el desarrollo de infraestructuras, el equipamiento de los centros asistenciales y la implementación de soluciones logísticas orientadas a salvar vidas y ofrecer servicios de salud con mayor eficiencia y calidad.