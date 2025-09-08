RD recibe más de 8 millones de visitantes hasta agosto

Compartela

David Collado informó que solo en agosto el país recibió 897,413 visitantes.

Santo Domingo. El turismo dominicano mantiene un crecimiento consistente al recibir en el periodo enero-agosto 8,005,257 visitantes, lo que representa un aumento de un 49%, respecto al mismo periodo del 2019, 13% en comparación con el 2023 y un 2.8% frente al año pasado.

Así lo informó el ministro David Collado al dar a conocer los resultados del comportamiento del turismo en República Dominicana en los primeros 8 meses de este año, durante un acto que se llevó a cabo en un hotel de Santo Domingo.

El funcionario manifestó que en el periodo enero-agosto el país recibió 6,085,053 por vía aérea, un 2% más que el año pasado.

Ese crecimiento también se refleja por la vía marítima, con la llegada de 1,920,204 cruceristas, lo que representa un incremento de un 166% respecto al 2019, un 25% frente al 2023 y el 5% con relación a los primeros 8 meses del año pasado.

«Volvimos a establecer otro récord, a superarnos nosotros mismo al recibir 8,005,257 visitantes en los primeros 8 meses de este año», dijo el ministro Collado.

El funcionario informó que solo en el mes de agosto el país recibió un total de 707,175 por la vía aérea, un 42% con relación al 2019, un 6% más respecto al 2023 y un 4.7% frente al año pasado.

De esos 707, 175, turistas, 569, 665 eran extranjeros, lo que representa el 81%, mientras que 137,510 eran de origen dominicano, equivalente a un 19%.

«Eso significa que solo en el mes de agosto el país recibió 807,413», indicó el funcionario.

Entre los países emisores que más visitantes aportaron están Estados Unidos con 46%, Canadá con 15%, Argentina 6%, Colombia 5% y Puerto Rico un 3%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en agosto fueron en Punta Cana con 58 %, Las Américas con 24 %, Cibao con 13 %, Puerto Plata 3 % y La Romana y el resto un 1%.

Collado destacó que gracias a la gran alianza público-privada el turismo seguirá creciendo y diversificándose.

Previo a dar conocer los números, el ministro Collado hizo un recuento de su exitosa su gestión al frente del ministerio de Turismo.

Expresó que gracias a un trabajo incansable República Dominicana es una referencia mundial del turismo.

«Hemos trabajado de manera incansable y transparente, con un formidable equipo. A eso se debe nuestro éxito», subrayó.

