RD inaugura feria turismo en París y vuelos de Air France volverán a Punta Cana

Los vuelos de Air France se iniciarán el 13 de enero gracias a las gestiones realizadas por Frank Elias Rainieri, quien aseguró que serán permanentes

París, Francia– El ministro de Turismo, David Collado inauguró con éxito la participación de República Dominicana en la Feria Internacional Francesa de Mercado de Viajes (Top Resa) como país socio del evento, dentro de la estrategia de recuperar el turismo francés hacia Quisqueya.

Como parte de la misma se firmó el acuerdo entre la línea aérea francesa Air France, República Dominicana y el Grupo Punta Cana para que esta aerolínea reinicie sus vuelos al país a partir del 13 de enero de 2026, con 3 frecuencias por semanas conectando el Aeropuerto Charles De Gaulle en París con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

La inauguración del stand de República Dominicana estuvo encabezada además del ministro Collado, por el embajador dominicano en Francia, David Puig, la directora de IFTM, Laurence Gaborieau, el presidente de ASONAHORES, Juan Bancalari, el vicepresidente ejecutivo de Banreservas Ysidro García, así como, el empresario Frank Elias Rainieri, quien representó a PROMICHES, ya que miches es el destino elegido por MITUR para ser foco de presentaciones en esta feria.

“Que hoy estemos inaugurando este stand como país socio de una de las ferias de turismo más importantes de Europa y que nuestro stand esté justo al lado del de Air France, no es coincidencia, es una estrategia de rescatar el mercado francés, y la interconectividad aérea que esto representa, ya que con los vuelos directos entre París y Punta Cana ganamos no solo los turistas franceses, sino también los de los países aledaños que vuelan con Air Frances” expresó Collado.

La participación dominicana en la edición 2025 de IFTM Top Resa está integrada por más de 30 co-expositores del sector privado, que es la cifra más alta en la historia de este evento y cuenta con el patrocinio institucional del Banco del Reservas.

Además, este martes se firmaron otros importantes acuerdos que buscan promover el turismo tales como con las líneas aéreas Air Canadá, Euroairlines y Air Caraibes, al igual que con agencias de viajes y tour operadores.

