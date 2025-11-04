RD impulsa el turismo de reuniones con el Industry Educational Day del SITE Executive Summit 2025

Compartela

Punta Cana, La Altagracia. – 3 de noviembre 2025. El Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR), en colaboración con SITE Global (Society forIncentive Travel Excellence), celebró con gran éxito el Industry Educational Day en el Hotel W Punta Cana, una jornada dedicada a la innovación, el aprendizaje y la conexión entre líderes del segmento MICE.

El evento reunió a destacados profesionales internacionales y locales de la industria de viajes de incentivos, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva Global de SITE y su equipo ejecutivo, encabezados por Annette Gregg, CEO de SITE, y Nitin Sachdeva, Managing director de HelmsBriscoe y presidente ejecutivo del encuentro.

Durante la jornada, los participantes exploraron los temas más relevantes que están transformando la industria de los incentivos, a través de un completo programa académico que incluyó sesiones sobre el futuro de los viajes de incentivos, la tecnología y la inteligencia artificial, la sostenibilidad y los hallazgos del Incentive Travel Index2025.

El programa también presentó un panel de compradores internacionales, moderado por Bonoit Sauvage, Fundador y presidente de Connect DMC donde expertos de empresas líderes compartieron estrategias sobre cómo República Dominicana puede seguir consolidando su posicionamiento como destino preferido para reuniones y viajes de incentivos.

Asimismo, el encuentro reunió a destacados profesionales locales de la cadena de valor del turismo de incentivos, entre ellos reconocidos hoteles, DMCs y proveedores especializados, quienes aprovecharon el espacio para actualizarse sobre las principales tendencias globales, herramientas tecnológicas y prácticas sostenibles que están transformando la industria.

Esta valiosa interacción fomentó un intercambio directo entre los líderes internacionales y la comunidad profesional dominicana, fortaleciendo las alianzas estratégicas y reafirmando el compromiso del país con la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible del segmento MICE.

Entre los participantes se destacaron Kim Napolitano (Hilton), Benoit Sauvage (Connect DMC), Sidney Alonso (Avant Garde – The DMC Experts), Jennifer Attersall(Wynford), Marina Parra-Flechsig (Weichlein Meetings & Incentives), Rhonda Brewer, Karim El Minabawy (EmecoTravel), Mary Clare Darland (Brightspot) y MarissaFernández (DMS Destination Marketing Services), entre otros líderes del turismo global.

Este encuentro representa una valiosa oportunidad para mostrar al mundo la capacidad de República Dominicana para acoger eventos internacionales de alto nivel y su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en el turismo de incentivos.

El Industry Educational Day formó parte del SITE Executive Summit 2025, un evento insignia que desde 2004 ha recorrido destinos como Türkiye, Abu Dhabi, Zimbabue y Omán, promoviendo el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas en turismo de incentivos.

Con esta edición celebrada en Punta Cana, República Dominicana reafirma su liderazgo en el Caribe y su posición como referente regional en el segmento MICE, ofreciendo una combinación única de conectividad, hospitalidad y experiencias auténticas que inspiran a los viajeros y fortalecen la industria global de reuniones e incentivos.

