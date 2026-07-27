RD fortalece posicionamiento como referente en aviación y ensamblaje de aeronaves en feria de Oshkosh, EE.UU

Una de las novedades del país exhibidas en la feria de Oshkosh, en EE. UU., resalta la consolidación de la industria dominicana de ensamblaje de aeronaves, promovida por el presidente de la República, Luis Abinader.
Wisconsin, EE. UU. La República Dominicana marcó este año un hito durante su participación en la feria EAA AirVenture Oshkosh 2026, el espectáculo de aviación más grande del mundo donde, además de exhibir sus bondades como destino amigable para la aviación general, presenció los frutos de su esfuerzo en el avión experimental Van’s RV-8, ensamblado en el país.
El evento aéreo, celebrado del 20 al 26 de julio en la ciudad de Oshkosh, Wisconsin, en EE. UU., contó con su tradicional pabellón instalado por el Departamento Aeroportuario (DA) junto al Ministerio de Turismo, donde cientos de aficionados y pilotos acudieron para recibir orientaciones sobre cómo volar al país, y los atractivos turísticos que posee.
Además, la delegación dominicana presentó a los interesados las facilidades en los aeropuertos locales para la aviación general y el turismo aeronáutico, en los servicios de recepción, despacho, gestión de información y asistencia a pilotos y pasajeros, establecidos en el Protocolo para la Aviación Privada No Comercial.
El escenario también fue propicio para honrar la memoria del recién fallecido piloto Franklin Polanco. “Hoy, rendimos homenaje a don Franklin Polanco, a quien considero padre de la aviación moderna dominicana, quien entregó su vida a esa área y logró una alta connotación”, expuso el subdirector del DA, Luis Cabrera, en representación del director ejecutivo Víctor Pichardo.
Construido en el país
Otras de las novedades del país exhibidas en la feria de Oshkosh que resalta la consolidación de la industria local de ensamblaje de aeronaves, es el avión experimental Van’s RV-8, iniciativa de los aviadores dominicanos Carlos Sanlley, Alejandro Marranzini y Andrés Sánchez.
Se trata del primer Van’s construido en el país, acreditado por las autoridades de aviación dominicana, y el segundo experimental en realizar vuelo internacional, al despegar de la isla caribeña superando los desafíos del clima y otros retos, para llegar en su extenso recorrido por agua y aduanas internacionales, a la ciudad de Oshkosh.
“Fue el primer RV-8 y el primer avión de Van que se construyó en la República Dominicana. El proceso nos llevó cinco años, desde que concebimos la idea, hasta los vuelos inaugurales. Era un fuselaje y ala de construcción rápida. Y está registrado bajo la Autoridad Dominicana de Aviación», explicó Sanlley al ofrecer detalles de la aeronave.
Expuso que, aunque es un kit que viene compuesto por piezas como el fuselaje, ala, cola y la parte relacionada al motor, existe una cantidad importante de partes de esas divisiones que hay que trabajar, e incluso, fabricar algunas con instrucciones muy específicas y claras. “No es simplemente ensamblar componentes, requiere algo más”.
“Para nosotros es un honor contar con la presencia de ustedes y de la institución, que nos den este tipo de apoyo”, dijo Sanlley al ofrecer detalles a la representación del Departamento Aeroportuario que acudió a presenciar la Van’s RV-8, con la enseña tricolor.
AirVenture Oshkosh 2026 presentó durante siete días el mayor encuentro de aviación del planeta, donde concurrieron aviación general, militar, histórica, experimental, ultraligera, hidroaviación, acrobacia, fabricantes, pilotos, estudiantes y aficionados de todo el mundo.
Conforme a datos oficiales del evento, en esta ocasión registró una de las mayores asistencias de su historia, con representantes de todo el mundo que llegaron para ser protagonistas de las presentaciones acrobáticas, programas informativos, talleres prácticos, exhibición de aviones antiguos, aviones de guerra, y otros.