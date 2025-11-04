RD brilla en inicio de feria turística de Inglaterra.

Compartela

Ministro Collado dice que la WTM es la plataforma ideal para garantizar que más turistas europeas sigan visitando RD.

Londres, Inglaterra, 4 de noviembre.-El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que su principal objetivo en la World Travel Market (WTM), que inició este martes aquí, es aumentar la conectividad aérea con Europa, que representa el 22 por ciento de los turistas que visitan República Dominicana.

Al hablar en el acto inaugural del stand dominicano en esa importante feria turística mundial, el ministro Collado dijo que aumentar la conectividad aérea con este continente es la mejor garantía de que más turistas europeos seguirán escogiendo a República Dominicana como su destino favorito de larga distancia.

«Europa representa el 22 por ciento de los turistas que visitan nuestro país y de esos el mercado más pujante es el inglés», indicó el funcionario.

La delegación dominicana que participa en la WTM, que se extenderá hasta el jueves está integrada por más 25 copatrocinadores, así como

los principales bancos y otros actores del turismo dominicano.

Tras el corte de cinta, además del ministro Collado en la actividad habló la embajadora dominicana en Inglaterra, Rosa Hernández de Grullón, quien destacó el crecimiento y la diversificación de turismo Dominicano.

Dijo que seguirá haciendo su mejor esfuerzo para garantizar que más turistas ingleses siguen visitando República Dominicana.

La WTM es una de las más importantes ferias turística del mundo y principal de Inglaterra.

En esta edición 45 de la WTM participan más de 4 expositores de 182 países.

El la víspera a la inicia de la feria, el ministro Collado realizó un Roadshow con la presencia

cientos de tour operadores, líneas aéreas y agencias de viajes del mercado inglés, donde destacó la belleza del país caribeño.

Escrita Por