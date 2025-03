RD avanza hacia la transición energética; para 2028 se duplicará la generación de renovables

Compartela

El ministro Joel Santos dijo que se desarrollan más de 30 nuevos proyectos, incluyendo almacenamiento nocturno



SANTO DOMINGO. República Dominicana ha logrado resultados sin precedentes con la diversificación de sus fuentes de energía para reducir la dependencia de combustibles fósiles, una muestra del constante avance que ha registrado el país en su transición energética.



Así lo resaltó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, al encabezar, junto a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Diálogo estratégico para una transición energética justa: estrategias y regulaciones energéticas, como parte de las actividades del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que celebra cada 5 de marzo.



Durante su participación en el evento, desarrollado en el Hotel Sheraton, Santos recordó que en el 2020 la capacidad instalada de generación renovable en el país no superaba los 555.9 megavatios.



“Hoy, con satisfacción podemos decir que para diciembre de 2024 duplicamos esa capacidad, alcanzando 1,396.1 megavatios. Y este 2025 nos encuentra acelerando nuevos proyectos, con el objetivo de que el 25 % de toda nuestra energía provenga de fuentes renovables”, resaltó el ministro.



Indicó que el crecimiento expresado no se trata solo de números, sino, de una realidad palpable en el sistema energético del país, un reflejo de una visión estratégica del presidente Luis Abinader, a través de políticas trazadas por han fomentado la inversión en energía limpia.



Santos anunció que para el 2028 el país duplicará la generación de energías renovables; por lo cual, se ejecutarán más de 30 nuevos proyectos, incluyendo almacenamiento para las horas nocturnas, lo que permitirá garantizar un suministro energético sostenible, que impulse el crecimiento económico y la calidad de vida de todos los dominicanos.



Respecto a la seguridad energética, citó que desde Energía y Minas se impulsan proyectos de generación térmica, principalmente a gas natural. “En los próximos años, sumaremos 2,179 megavatios al sistema, de los cuales 612 megavatios entrarán en operación este mismo año, con la puesta en marcha de nuevas centrales en Boca Chica, San Pedro de Macorís y Manzanillo”, dijo.



“No podemos dejar de resaltar un hecho histórico que ocurrió el pasado sábado 8 de febrero, cuando a la 1:38 de la tarde, las fuentes renovables inyectaron 1,222.75 megavatios al sistema, superando por primera vez el 50 % de la potencia en línea y desplazando a la energía térmica como principal suministro.



El ministro también manifestó satisfacción por el respaldo que dio el Consejo de Administración de los Fondos de Inversión en el Clima (Fondos CIF) a República Dominicana, con la aprobación de un plan de inversión de 85 millones de dólares, con miras a continuar la transformación e independencia energética, y continuar la creación de energías limpias y sostenibles.



Resaltó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sector energético, al precisar la importancia de la colaboración para avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo.



«Trabajando de una manera coordinada en todos los aspectos del sector energético, continuaremos asegurando una transición energética ordenada y eficiente, consolidando al país como un referente regional en materia de energía limpia y sostenibilidad», manifestó.



Eficiencia energética es eje clave



Sobre el particular, el director ejecutivo de la CNE, Edward Veras, expresó que la eficiencia energética es un eje clave para garantizar una transición justa y sostenible. “A través de este diálogo estratégico reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando regulaciones y estrategias que promuevan el uso racional de la energía, beneficiando tanto a la economía como al medioambiente.”



Asimismo, destacó que en los últimos tres años el país ha recibido más de 1,000 millones de dólares en inversiones en energías renovables, pero advirtió que para alcanzar la meta del 30 % de generación renovable en 2030, se necesitarán 5,400 millones de dólares en los próximos cinco años.



Veras enfatizó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para acelerar la implementación de tecnologías más eficientes y sostenibles. “La transición energética no es solo una meta gubernamental, sino un esfuerzo conjunto que requiere el compromiso de todos los actores del sector”, agregó.



En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia ciudadana sobre la necesidad de un consumo energético más eficiente. “Debemos cambiar la percepción de que la energía es un recurso gratuito. Es fundamental que cada dominicano entienda su valor y la necesidad de usarla de manera responsable”, puntualizó Veras.



El encuentro, en el que también se desarrolló un panel sobre los avances y estrategias implementadas para optimizar el consumo de energía, reunió a autoridades, expertos y representantes del sector energético quienes compartieron y analizaron los desafíos y oportunidades de la transición energética en el país, con un enfoque en la eficiencia y el uso racional de los recursos energéticos.



Como parte de las acciones para la celebración Día Mundial de la Eficiencia Energética, las instituciones ejecutan una campaña conjunta de concienciación sobre el uso responsable de la energía, que incluye promociones educativas en medios digitales y tradicionales, como el uso de bombillas LED, desconexión de equipos cuando no estén en uso, climatización responsable, aprovechamiento de fuentes de energía renovable, entre otros.



En el diálogo estuvo presente Martín Robles Morillo, administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); Andrés Astacio, superintendente de Electricidad (SIE); Fausto Pérez, viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura; Noel Báez, viceministro de Hidrocarburos; Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía; José Santana, director de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética; Nadia Martínez, directora Jurídica; Jorge Mota Nín, director de Seguridad Energética y Gustavo Mejía-Ricart, director de Relaciones Internacionales, así como representantes del sector eléctrico.



